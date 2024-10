Pro Shots Rein van Hedel viert de 4-2 met het publiek

NOS Voetbal • gisteren, 23:02 Koploper Den Bosch pakt na staking vanwege misdragingen fans winst op Vitesse

FC Den Bosch heeft de koppositie in de eerste divisie behouden. In een wedstrijd die vanwege misdragingen van enkele thuisfans zo'n half uur stillag, won de ploeg van coach David Nascimento met 4-2 van Vitesse.

Achtervolgers Helmond Sport en Excelsior boekten eveneens een (nipte) zege. De Helmonders wonnen met 2-3 bij Jong AZ en Excelsior boog in de slotfase een achterstand tegen MVV Maastricht om in een 3-2 voorsprong.

Met een beter doelsaldo dan Helmond Sport blijft FC Den Bosch, winnaar van de eerste periode, aan kop met 21 punten uit tien duels. Excelsior volgt op één punt op de derde plaats.

Prachtgoals Jonathans niet genoeg voor Vitesse

Vitesse kwam in De Vliert op voorsprong via smaakmaker Miliano Jonathans, die de bal na een vrije trap van Alexander Büttner bekeken in de hoek schoot. Vlak daarna werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt.

Eerst gooiden supporters van FC Den Bosch bekers op het veld en daarna betrad een kleine groep van de harde kern het veld om naar het vak met fans van Vitesse te lopen. Er werden wat voorwerpen naar elkaar gegooid, maar tot een confrontatie kwam het niet.

Na de hervatting was het Den Bosch dat toesloeg. Spits Danzell Gravenberch was van dichtbij goed voor de gelijkmaker en Nick de Groot zette de thuisploeg op voorsprong.

Via opnieuw Jonathans kwam Vitesse snel langszij. De 20-jarige linkspoot schoot via de kruising prachtig raak. Het was de zesde goal van het seizoen voor het talent.

Sla de carrousel over Pro Shots Alexander Büttner en Milano Jonathans

Pro Shots Supporters van FC Den Bosch betreden het veld

Lang kon Vitesse niet genieten van de 2-2. Na geklungel achterin kwam Den Bosch via Mikulas Bakala weer op voorsprong en in blessuretijd bepaalde invaller Rein van Hedel de uitslag op 4-2.

Door het verlies en het gelijkspel van Jong FC Utrecht bij Jong Ajax is Vitesse nu de nieuwe hekkensluiter van de eerste divisie.

Late goals Excelsior, Ogenia matchwinner Helmond Sport, mist in Leeuwarden

Ook in Kralingen werd de wedstrijd stilgelegd, omdat er na de 3-2 in blessuretijd bekers op het veld werden gegooid. Daar duurde de onderbreking wat korter en werd in de resterende minuten niet meer gescoord.

Via Ilano Silva Timas was MVV op voorsprong gekomen, Seydou Fini maakte gelijk en enkele minuten voor rust passeerde Excelsior-verdediger Seb Loeffen zijn ver uit zijn doel gekomen eigen keeper Calvin Raatsie met een onbedoeld fraaie lob: 1-2.

Excelsior speelde niet goed en lang leek MVV een 1-2 zege binnen te slepen. In de 87ste minuut mocht Mike van Duinen echter aanleggen voor een strafschop en de ingevallen routinier faalde niet.

In blessuretijd maakte Jerolldino Bergraaf er met een van richting veranderd schot 3-2 van.

Sla de carrousel over Pro Shots Mist bij SC Cambuur - FC Volendam

Pro Shots Helmond Sport viert de 2-3 van Justin Ogenia

Pro Shots Robert Mühren en Bilal Ould-Chikh vieren de 0-1

Helmond Sport herstelde zich tegen Jong AZ van het puntenverlies van twee weken geleden tegen Jong Ajax (1-1). Het elftal van trainer Kevin Hofland kwam via Théo Golliard tot twee keer toe op voorsprong.

Jayen Gerold bracht de beloften van AZ tot twee keer toe langszij. De winnende treffer voor Helmond Sport kwam in de 72ste minuut op naam van invaller Justin Ogenia, die van rechts naar binnen kwam en met links in de verre hoek schoot.

Op bezoek bij SC Cambuur kwam een oppermachtig FC Volendam voor rust op voorsprong. Bilal Ould-Chikh bezorgde de bal bij Robert Mühren en de spits ontdeed zich simpel van twee verdediger en rondde knap af.

In de tweede helft liet Cambuur een andere gezicht zien en scoorde Michael de Leeuw vanaf de strafschopstip: 1-1. Terwijl het zicht door dichte mist zeer beperkt was geworden, pakte Volendam de winst. Brandley Kuwas promoveerde een vrije trap van Ould-Chikh tot doelpunt.

Uitslagen eerste divisie ADO Den Haag - Roda JC Kerkrade 3-0 De Graafschap - Jong PSV 3-1 Excelsior - MVV Maastricht 3-2 FC Den Bosch - Vitesse 4-2 FC Eindhoven - FC Emmen 0-3 Jong Ajax - Jong FC Utrecht 0-0 Jong AZ - Helmond Sport 2-3 SC Cambuur - FC Volendam 1-2 TOP Oss - Telstar 1-1 VVV-Venlo - FC Dordrecht 2-3