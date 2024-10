Wekdienst 25/10: Ministerraad praat over asielplannen • Start vrije trainingen Formule 1 Mexico

ANP

Goedemorgen! In de laatste ministerraad voor het herfstreces wordt gesproken over de voorgenomen 'asieldeal' en in Mexico beginnen de vrije trainingen in de Formule 1.

Eerst het weer: er is een mix van wolken en zon. In de middag domineert de zon op steeds meer plaatsen. De zuidenwind voert zachte lucht aan. Het wordt 17 tot 19 graden.

Weerplaza

Wat kun je vandaag verwachten?

De ministerraad komt voor de laatste keer bijeen voor het herfstreces. Het belangrijkste agendapunt is de voorgenomen 'asieldeal' die de coalitiepartijen willen sluiten.

Koen Schuiling neemt tijdens een bijzondere raadsvergadering afscheid als burgemeester van Groningen. Hij vertrekt omdat hij naar eigen zeggen geen energie meer heeft. De crisis in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel en de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen hebben veel van hem gevraagd.

De Formule 1-coureurs beginnen aan de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Mexico. Om 20.30 uur (Nederlandse tijd) is de eerste vrije training. De tweede training volgt om 00.00 uur. Max Verstappen leidt in het kampioenschap voor de Brit Lando Norris.

Dit is er vannacht gebeurd:

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben onder leiding van premier Schoof op het Catshuis een akkoord bereikt over de asielmaatregelen. "We zijn eruit", zegt PVV-leider Wilders op X. "Het was een heel mooie avond, wij kunnen ermee leven", zei BBB-fractievoorzitter Van der Plas tegen de wachtende journalisten.

Het overleg tussen de coalitiepartijen duurde ruim acht uur. Op vragen waar het zo lang over ging, wilde VVD-fractievoorzitter Yesilgöz geen antwoord geven. "Alles kunt u morgen lezen, als het in de ministerraad is behandeld." Bronnen zeggen tegen de NOS dat rond de spreidingswet en woningen voor statushouders duidelijkere afspraken zijn gemaakt.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Ze zijn vaak gezichtsbepalend voor een stad of dorp: kerktorens. En die moeten allemaal worden onderhouden. Maar de vrijwilligers van een kerkbestuur weten vaak niet hoe ze het geld voor die renovaties bij elkaar kunnen krijgen.

Vallende stenen en scheuren: kerken worstelen met geld voor opknapbeurt

Fijne dag!