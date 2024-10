Reuters Aanklager George Gascón

NOS Nieuws • vandaag, 02:52 Aanklager VS wil voorwaardelijke vrijlating voor veroordeelde Menendez-broers

De hoofdaanklager in Los Angeles gaat aan de rechtbank vragen om een mildere straf voor Lyle en Erik Menendez. De broers werden in 1996 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van hun ouders. De veelbesproken zaak kreeg dit jaar extra aandacht vanwege de miniserie op Netflix: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story waarin onder anderen Javier Bardem een van de hoofrollen speelt. Ook verscheen er een documentaire.

Hoofdaanklager George Gascón gaat de rechter vragen om de levenslange gevangenisstraf van de twee om te zetten in een celstraf van 50 jaar. Omdat beide broers onder de 26 jaar oud waren toen ze in 1989 de moorden pleegden, komen ze dan direct in aanmerking om voorwaardelijk te worden vrijgelaten. Begin deze maand kondigde de hoofdaanklager al aan opnieuw naar de zaak te gaan kijken.

Volgende maand voor rechter

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de zaak volgende maand voor de rechter gebracht. Lyle en Erik Menendez bekenden hun ouders te hebben doodgeschoten. Zij waren ten tijde van de moord respectievelijk 21 en 18 jaar oud. Volgens de broers vreesden zij dat hun ouders op het punt stonden om hen te vermoorden. Daarmee zouden de ouders hebben willen voorkomen dat mensen erachter kwamen dat vader José Menendez Erik jarenlang seksueel had misbruikt.

Fysiek bewijs voor de verkrachting ontbreekt. Wel is er ook de recente verklaring van Roy Rossello, een voormalig lid van de populaire jongensgroep Menudo. De vader van de broers was platenbaas van RCA Records, dat de groep onder contract had. Rossello beschuldigt José Menendez ervan dat hij hem drogeerde en meerdere keren verkrachtte. In een recente petitie voor hun vrijlating werd het verhaal van Rossello opgenomen.

Een groot deel van de familie van de broers pleitte jarenlang voor vrijlating. Meerdere familieleden stelden net als hun advocaten dat er vandaag de dag meer begrip is voor de impact van seksueel misbruik en dat de broers tegenwoordig niet meer zouden zijn veroordeeld.

'Ze hebben hun schuld afbetaald'

Tijdens een persconferentie zei hoofdaanklager Gascón dat hij ervan overtuigd is dat de broers "hun schuld afbetaald hebben". Gascón is in een herverkiezingsstrijd verwikkeld met de voormalige aanklager Nathan Hochman. Die claimt dat Gascón te vaak lichtere straffen voorstelt voor eerder veroordeelde criminelen. Volgens Hochman is de aankondiging van Gascón minder dan twee weken voor de verkiezingen een "wanhopige politieke zet".