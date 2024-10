Flickr.com/Mike Mozart Een vestiging van McDonald's (ter illustratie)

NOS Nieuws • vandaag, 01:23 Deel fastfoodketens VS gebruikt geen uien meer na E. coli-uitbraak McDonald's

Een deel van de Amerikaanse fastfoodketens gebruikt geen verse uien meer in gerechten na de E. coli-uitbraak bij een aantal McDonald's filialen. De uien zijn waarschijnlijk de besmettingsbron en zijn daarom door McDonald's in de ban gedaan. Door de bacterie is een persoon overleden en werden 49 mensen ziek.

Een klein deel van alle Burger King-ketens in de VS gebruikt nu ook tijdelijk geen verse uien meer in salades en op burgers, meldt een woordvoerder aan persbureau Reuters. Ook Yum, dat onder meer Pizza Hut en Kentucky Fried Chicken bezit, kondigde aan uien deels van het menu te halen.

Bron van besmettingen

De Amerikaanse Food & Drug Administration, die de kwaliteit van voedsel controleert, doet nog onderzoek naar de bron van de besmettingen. Maar net als McDonald's zegt het controleorgaan dat de meest waarschijnlijke besmettingsbron de verse uienringen zijn die op de hamburger de Quarter Pounder worden geserveerd.

Volgens McDonald's gaat het om uien van leverancier Taylor Farms. Hoewel de leverancier nog niet heeft gereageerd, heeft het eergisteren wel een aantal partijen gele uien uit een productiefaciliteit in Colorado teruggeroepen. Ongeveer 5 procent van de Burger King-ketens in de VS krijgt uien van deze leverancier.

Vlees

Ondanks dat McDonald's zegt dat de bacterie in de uien zat, is nog niet helemaal uit te sluiten dat de bacterie in het vlees van de burger zat. Daarom wordt in ongeveer een vijfde van alle McDonald's-restaurants de Quarter Pounder helemaal niet meer verkocht.

In totaal zijn in tien staten mensen ziek geworden nadat ze bij de keten gegeten hadden. Het gaat om mensen in de staten Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin en Wyoming. De meeste zieken kwamen uit Colorado.

Darmklachten De E. colibacterie komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren. De darmbacterie kan bij besmet voedsel of water leiden tot maag- en darmklachten, zoals diarree en buikkrampen. Volgens het RIVM veroorzaakt de bacterie bij mensen met een minder goede weerstand "infecties buiten de darm, waaronder bloedstroominfecties". De bacterie wordt in Nederland ook wel de poepbacterie genoemd. In Nederland wordt de bacterie af en toe aangetroffen in drinkwater. Deze maand werd in het noorden van Limburg en in Apeldoorn de bacterie in drinkwater aangetroffen. Huishoudens kregen het advies om water minstens drie minuten te koken voor gebruik.