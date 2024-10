Vroege rode kaart Unnerstall breekt FC Twente op tegen Lazio (0-2)

FC Twente heeft na de stunt bij Manchester United (1-1) en de 1-1 tegen Fenerbahçe lang mogen hopen op een derde punt, maar verloor het derde Europa League-duel met Lazio in Enschede met 0-2. Een vroege rode kaart brak Twente op.

Keeper Lars Unnerstall kwam ver uit zijn doel om de doorgebroken Boulaye Dia te stuiten en haalde de Lazio-speler onderuit. Arbiter Nikola Dabanovic gaf de keeper hiervoor in de 11de minuut direct rood.

Veteraan Pedro scoort voor Lazio

Een indraaiende voorzet van Adam Marusic ging bijna langs de ingevallen reservekeeper Przemyslaw Tyton in het doel, maar landde op de paal. Mitchell van Bergen had plaats moeten maken voor de Poolse goalie.

Na terugleggen van de Uruguayaan Matías Vecino schoot de 37-jarige ex=FC Barcelona-speler Pedro Lazio op voorsprong. Aanvankelijk werd de goal afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR constateerde dat het een geldig doelpunt was.

Slechts heel spaarzaam kwam Twente er nog uit, maar voor rust kwam Twente niet verder dan een geblokt schotje van Sam Lammers en schot over van Anass Salah-Eddine. Lammers bleef bij rust achter in de kleedkamer en Bas Kuipers viel in.