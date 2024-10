Eerste asielzoekers overnachten in noodopvang in Ugchelen

In Ugchelen zijn vlak voor middernacht de eerste asielzoekers aangekomen in de noodopvang aan de Nijenbeek. Omroep Gelderland schrijft dat omwonenden dinsdagavond merkten dat er meerdere mensen naar de noodopvang gingen.

Een aantal buurtbewoners wachtte de bussen op, die rond 23.30 uur aankwamen in Ugchelen. Ze zijn afkomstig van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Slaapplek

Ongeveer anderhalve week geleden was de noodopvang klaar voor gebruik. De deuren gingen later open dan bedoeld was door de explosie eerder die week. Er was meer tijd nodig voor de herstelwerkzaamheden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zei te betreuren wat er is gebeurd met het gebouw en noemde het aanrichten van vernielingen "onacceptabel".