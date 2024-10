Noodopvang Ugchelen kan niet open na explosie

De schade aan de beoogde nachtopvang voor asielzoekers in Ugchelen is na de explosie van afgelopen week nog te groot om mensen te ontvangen. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Bij de explosie raakten de ingang en enkele ramen beschadigd.

De beoogde opvang in Ugchelen huist in een voormalig schoolgebouw en is bedoeld als ondersteuning van aanmeldcentrum Ter Apel. Wanneer het in Ter Apel te druk wordt, kunnen asielzoekers worden overgeplaatst naar Ugchelen voor een slaapplek. Overdag worden asielzoekers per bus weer teruggebracht naar Ter Apel.