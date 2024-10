ANP Schade na een explosie in Rotterdam vorig jaar

NOS Nieuws • vandaag, 20:28 'Bij ruzie grijpen mensen steeds vaker naar explosief'

De politie ziet een sterke toename van het aantal incidenten met explosieven. Bij ruim de helft van die incidenten is volgens de politie geen link met criminaliteit. "Het lijkt een maatschappelijke trend te worden om ruzies met een aanslag te beslechten", zegt Jos van der Stap van de politie.

Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt sinds een paar jaar sterk toe, vooral bij woningen. Vorig jaar was er een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dit jaar zet de stijgende trend zich door, met tot nu toe 768 incidenten met een explosief. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 497.

We schatten dat bij ruim de helft van de incidenten geen link is met criminaliteit Jos van der Stap, programmamanager High Impact Crime bij de politie

Het idee dat de meeste aanslagen te maken hebben met een conflict in het criminele milieu, is volgens de politie achterhaald. "We schatten dat er bij ruim de helft van de incidenten geen link is met criminaliteit, zegt Van der Stap. "Een groot probleem is dat particulieren veel te gemakkelijk aan zwaar explosief materiaal kunnen komen en dat de drempel om het te gebruiken laag is."

Onlangs werd bijvoorbeeld Den Bosch opgeschrikt door een reeks explosies. De ontploffingen hebben volgens Omroep Brabant mogelijk te maken met een conflict onder dakdekkers in de stad. Ook een huis in Maassluis werd twee keer in korte tijd getroffen.

Vorig jaar zei criminoloog Jasper van der Kemp dat copycatgedrag mogelijk een rol speelt. "Het idee is: dit is iets wat werkt. Het is een relatief eenvoudige manier om angst te creëren." Je kunt een gevaarlijk explosief laten afgaan als je ruzie hebt met iemand, legt hij uit. "Dan laat je zien: we weten waar je bent, we kunnen je raken. Dat doen we niet, maar we laten een explosief afgaan om te laten zien dat dit het risico is dat je loopt."