Man (19) aangehouden na explosie bij bestelbus in Den Bosch

De politie in Den Bosch heeft een 19-jarige man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij een bestelbus. De explosie, die werd veroorzaakt door een flesje met een brandbare vloeistof was gisteravond en was de vierde in een week tijd. De ontploffing heeft mogelijk te maken met een conflict onder dakdekkers in de stad.

"Deze vorm van geweld wordt als middel ingezet om conflicten te beslechten of personen te intimideren", meldt de politie. "Dakdekkers lijken het doelwit, maar we willen ook andere mogelijke verbanden onderzoeken."

Getuigen

Het is niet duidelijk of de aangehouden man ook wordt verdacht van betrokkenheid bij eerdere incidenten. Getuigen worden gevraagd zich te melden. "We zijn er zeker van dat sommige mensen die we nog niet hebben gesproken meer weten over de reeks explosies", zegt de politie. "Juist die mensen vragen we om zich te melden."