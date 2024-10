Opnieuw auto van dakdekker uitgebrand in Den Bosch

In samenwerking met

In Den Bosch is de auto van een dakdekker uitgebrand. Dat meldt Omroep Brabant . Voorafgaand aan de brand zou een explosie zijn geweest.

De eigenaar van de auto kwam volgens de regionale omroep net aangereden in zijn werkbusje toen hij de brand zag. De vlammen zijn inmiddels geblust maar het voertuig raakte zwaar beschadigd.

Bij huizen en voertuigen van dakdekkers in de regio Den Bosch zijn de afgelopen maanden zeker dertien explosies geweest. Er zou sprake zijn van een ruzie in de dakdekkerswereld, meldden ingewijden aan de regionale omroep.

De politie kan die onenigheid in de dakdekkersbranche niet bevestigen. "Wij kijken bij incidenten altijd naar vergelijkbare zaken of er een mogelijk verband is", liet een woordvoerder eerder al weten.