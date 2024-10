SQ Vision Politie-onderzoek in de zwaar beschadigde woning

NOS Nieuws • vandaag, 02:24 Drie gewonden door zware explosie in woning Eindhoven

Bij een zware explosie in een huis in Eindhoven zijn drie mensen gewond geraakt. De oorzaak lijkt een mortiergranaat, maar het was volgens de politie geen aanslag. Een van de gewonden is naar het ziekenhuis gebracht.

De granaat zou al in de woning zijn geweest op het moment van de explosie. Er waren toen meerdere mensen in de woning. Twee mannen zijn aangehouden, onder wie één van de gewonden. De andere verdachte bevond zich ook bij de woning. De politie onderzoekt of er in het pand nog meer explosieven liggen.

Het huis in de wijk Doornakkers in Eindhoven-Oost is door de enorme knal zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De achtergevel ligt in de tuin, er zit een gat in de muur naar de buren en ook de voorgevel liep schade op.

Door de muur

De politie kreeg de melding van de ontploffing gisteravond rond 20.45 uur. Aanvankelijk werd er gedacht aan een gaslek, maar later werd duidelijk dat er een explosief was afgegaan. De mortiergranaat zou door de muur bij de buren terecht zijn gekomen. Ook hun woning liep schade op. Op foto's is een gat in de muur te zien.

De explosie was zo hevig dat de buren hun woning ook moesten verlaten. Ze zijn elders ondergebracht. De straten voor en achter de woning werden afgezet voor onderzoek. Omstanders moesten op grote afstand blijven.

SQ Vision Bij de ontploffing ontstond ook schade in een belendende woning