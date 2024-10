COA: vernielingen aan opvanglocatie Ugchelen onacceptabel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zegt te betreuren wat er is gebeurd met het gebouw in Ugchelen waar asielzoekers moeten worden opgevangen en noemt het aanrichten van vernielingen "onacceptabel".

Bij de nieuwe noodopvang in Ugchelen, bij Apeldoorn, die vrijdag in gebruik moet worden genomen, ging vannacht een explosief af. Ruiten van het pand zijn gesprongen, de ingang is beschadigd en de gevel is zwartgeblakerd. Omwonenden hebben een harde knal gehoord. Een beveiliger die in het pand aanwezig was, bleef ongedeerd.