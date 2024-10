Omroep Gelderland Inwoners Terwolde kijken buiten bij het gemeentehuis naar de raadsvergadering

Geen opvang voor 50 minderjarige asielzoekers in Terwolde

Er komt in Terwolde in Gelderland geen opvang voor vijftig minderjarige asielzoekers. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond tegen dat voorstel.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Voorst, waar Terwolde onder valt, hadden plannen voor een opvang van zo'n vijftig asielzoekers. De opvang zou voor een periode van vijf jaar zijn. Nu vangt Voorst nog geen asielzoekers op.

Eerder was al duidelijk dat niet alle inwoners een opvang in het dorp zagen zitten. Tegenstanders spraken hun onvrede uit over de manier van communiceren van de gemeente en maakten zich zorgen over de impact van een groep van vijftig jongeren op het dorp met zo'n 2300 inwoners.

Beamer naast gemeentehuis

Bij de raadsvergadering gisteravond was geen publiek welkom omdat er volgens de gemeente aanwijzingen waren dat er onrust zou ontstaan. Enkele ambtenaren en raadsleden zouden vooraf zijn aangesproken, geïntimideerd en bedreigd.

Tientallen inwoners kwamen toch naar het gemeentehuis. Met een aggregaat en beamer keken ze naar de raadsvergadering, die ze projecteerden op de gevel van het gemeentehuis. Ook maakten zij hierbij wat geluid met onder meer potten en pannen.

"We moeten ons gezicht laten zien, we mogen demonstreren", zei een actievoerder tegen Omroep Gelderland. Ze benadrukte dat de groep niet tegen asielopvang in hun dorp is. "Maar op deze manier, daar staan we niet achter. Ik hoop dat er tegen gestemd wordt."

Via een beamer voor het gemeentehuis konden de bewoners de vergadering alsnog volgen:

0:19 Bewoners Terwolde kijken raadsvergadering mee via beamer voor stadhuis

Dat gebeurde ook: het voorstel voor de opvangplek werd met elf stemmen tegen en acht stemmen voor verworpen. Wethouder Peter Wormskamp is teleurgesteld dat de opvanglocatie in Terwolde is gestrand.

"We hebben als college uitvoering gegeven aan een stappenplan dat samen met de raad is opgesteld." Het stappenplan kwam voort uit de wens van de gemeenteraad om iets te doen aan de opvang van vluchtelingen in de gemeente Voorst. "Dan denk je, je hebt morele support en je hebt een proces", zegt Wormskamp.

Dat het voorstel van tafel is, wil volgens Wormskamp niet zeggen dat Voorst geen vluchtelingen gaat opvangen. "We gaan later kijken wat er dan wel kan", zegt hij. "Uiteindelijk hebben we wel een opgave - wettelijke taak - om mensen op te vangen."