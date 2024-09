ANP Buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten asielzoekers op het gras

NOS Nieuws • vandaag, 20:05 Gemeenten: kabinet moet verantwoordelijkheid nemen met asielopvang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept het kabinet en minister Faber (Asiel en Migratie) ertoe op hun verantwoordelijkheid te nemen in de asielproblematiek.

Gisternacht leek het erop dat er weer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten slapen. Op het laatste moment schoot de gemeente Stadskanaal te hulp door een plek voor opvang beschikbaar te stellen. Ook vanavond is het spannend of er genoeg plek is voor iedereen, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Volgens Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van de adviescommissie asiel en migratie van de VNG, gaat het zo niet langer. "De minister en eigenlijk de hele regering zijn verantwoordelijk voor dit vraagstuk en moeten daarmee aan de slag."

'Weinig overleg'

Boumans stelt dat er vooralsnog weinig overleg is tussen de gemeenten en minister Faber. Haar voorganger, staatssecretaris Van der Burg, belde vaak met gemeenten om te kijken of ze asielzoekers uit Ter Apel konden opnemen. "Dat was natuurlijk ook een noodoplossing, maar nu wordt er niet gebeld en de problemen stapelen zich op."

Boumans had komende vrijdag een afspraak met minister Faber, maar die is afgezegd. Hij weet niet waarom. "Er is een acuut probleem en dat moet worden opgelost. Je moet nu naast de gemeenten staan en niet de andere kant op kijken."

Boumans hoopt op een spoedig overleg. "Als er geen overleg is met de provincies en gemeenten, gaat er in dit land van alles fout."

Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde waar Ter Apel onder valt, zei eerder dat minister Faber bewust mensen in de kou laat staan. Of het bewust is dat er nu weinig overleg is, wil Boumans niet zeggen. Wel had de minister dit probleem van mijlenver kunnen zien aankomen, zegt hij. Hij vindt het "twijfelachtig dat er nu geen oplossing is gezocht".

Onduidelijkheid

Dat er zich nu weinig gemeenten aanmelden om asielzoekers over te nemen, heeft volgens de VNG ermee te maken dat de overheid weinig zicht op duidelijkheid biedt. Het kabinet wil een asielcrisis uitroepen en de asielinstroom beperken. Ook wil het kabinet de spreidingswet intrekken. Daarbij worden asielzoekers beter over gemeenten in het land verdeeld.

Het leidt tot een onduidelijk beeld rondom asiel, zegt Boumans. "De animo wordt minder en dat komt alleen maar omdat gemeentebesturen niet precies weten wat er nog aan komt."

'Ga bellen'

Boumans wil dat de minister nu met gemeenten belt om te kijken of er genoeg opvang geregeld kan worden. "Als de nood hoog is, als de dijken op doorbreken staan, handel je. Nu lijkt dat niet te gebeuren."

Minister Faber zegt in een reactie dat het COA en het ministerie van Asiel en Migratie er alles aan doen om de opvang van asielzoekers in goede banen te leiden.