ANP Asielzoekers staan klaar om met de bus naar Stadskanaal te gaan

NOS Nieuws • vandaag, 07:08 Toch geen buitenslapers bij Ter Apel: Stadskanaal stelt sporthal beschikbaar

Er hebben vannacht toch geen mensen buiten hoeven slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, meldde rond middernacht dat de gemeente Stadskanaal wilde bijspringen door een sporthal als noodopvang in te richten.

In samenwerking met het Rode Kruis werden "in allerijl" honderd veldbedden, hygiënekits, dekens en een team van vrijwilligers naar sporthal De Spont gebracht. Rond 01.15 uur kon een bus de eerste groep naar de opvang vervoeren. Wie later aankwam zou per taxi volgen, het is onduidelijk of daar gebruik van is gemaakt.

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hadden rond middernacht zo'n veertig tot vijftig mensen een slaapplek elders nodig. Zij gaan vanochtend weer terug naar Ter Apel om het proces van hun asielaanvraag te starten.

'Later verder kijken'

"Het is geen oplossing", benadrukte burgemeester Sloots van Stadskanaal vannacht. "Maar het is in elk geval iets en morgenochtend kijken we wel verder. Wegkijken en nietsdoen gaan wij als Stadskanaal niet doen."

Er werden eerder ook al grote tenten geplaatst in Stadskanaal, op een kwartiertje rijden van Ter Apel. "En ook nu vind ik dat we moeten helpen", zegt Sloots, die het probleem "met lede ogen" aanziet.

Verslaggever Jeroen Gortworst is in Ter Apel en vertelt over hoe de situatie nu is:

1:01 Opvang Ter Apel opnieuw overvol, gemeente Stadskanaal schiet te hulp

Het COA waarschuwde gisteravond dat er sprake was van een noodsituatie. De kans bestond volgens de organisatie dat er voor het eerst in twee jaar weer mensen buiten moesten slapen. Alleenstaande mannen mochten niet meer naar binnen omdat het centrum vol was.

"We houden alleen voor kwetsbare mensen nog een plek achter de hand", zei Paula Lambeck van het COA. "Ik hoop dat deze mensen niet hier in het gras terechtkomen, maar dat er iemand opstaat en een plek aanbiedt, bijvoorbeeld een gemeente."

Volgens burgemeester Velema van Westerwolde laat asielminister Faber mensen bewust in de kou staan. "Ze heeft tijd genoeg gehad en voldoende mogelijkheid om mensen op een fatsoenlijke manier onder te brengen. Dit doet ze bewust niet."

Het ministerie van Asiel en Migratie laat weten dat de extreme drukte komt door een hogere instroom, in combinatie met een groot aantal statushouders dat niet kan doorstromen naar opvang in andere gemeenten. "Het wordt steeds lastiger om zelfs de kleinste tegenvallers op te vangen."

Brandveiligheid in het geding

Het opvangcentrum in Ter Apel is in december al uitgebreid met tijdelijke huisvesting in portacabins, waar dit weekend mensen hebben geslapen. Westerwolde vindt dat vanwege de brandveiligheid onverantwoord en dreigt het COA met een dwangsom als deze opvang niet stopt.

Het COA spreekt echter van overmacht: "Het was dit of mensen buiten de poort in het gras laten slapen."

In Ter Apel mogen officieel maar 2000 mensen worden opgevangen. Het afgelopen jaar slaagde het COA er echter bijna geen enkele nacht in om dat maximum aan te houden. Er moest daarom bijna dagelijks een dwangsom van 15.000 euro aan de gemeente worden betaald, tot in juni het maximumbedrag van 1,5 miljoen euro werd bereikt.

Westerwolde stapte begin deze maand opnieuw naar de rechter omdat het COA te weinig verbetering vertoonde.