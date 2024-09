ANP Asielzoekers stappen in een bus om te vertrekken bij de asielopvang in Ter Apel

NOS Nieuws • vandaag, 14:39 • Aangepast vandaag, 15:33 Westerwolde stapt opnieuw naar de rechter om aantal asielzoekers in Ter Apel

De gemeente Westerwolde stapt opnieuw naar de rechter vanwege het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de gemeente verbleven er afgelopen weekend meer dan 2000 asielzoekers in de opvang en dat is tegen de afspraken. Opvangorganisatie COA zegt juist dat het "voor het eerst sinds maart" is gelukt om aan de afspraak te voldoen en spreekt van 1885 asielzoekers.

Het COA gaat uit van de bezetting in de avond en de nacht, terwijl de gemeente ook naar de bezetting overdag heeft gekeken. Een groep asielzoekers brengt de nacht door in de gemeente Pekela, terwijl ze overdag in Ter Apel verblijven. Volgens het COA tellen ze die mensen nooit mee in de cijfers, terwijl de gemeente dat nu dus wel doet.

'Onorthodoxe maatregelen'

Het aantal mensen in de avond en de nacht naar beneden krijgen is volgens het COA gelukt door "onorthodoxe maatregelen". Daarmee doelen ze op de opdracht van het ministerie van Asiel en Migratie van afgelopen vrijdag om asielzoekers te verplaatsen naar opvanglocaties door heel Nederland.

Maar de gemeente Westerwolde vindt dat geen structurele oplossing. "Het COA is er wel in geslaagd om het aantal mensen omlaag te brengen, door een grote verschuiving van asielzoekers naar andere locaties in Nederland. Inclusief de mensen die elke ochtend vanuit de overlooplocatie in Pekela komen is het aantal nog steeds te hoog, namelijk 2053."

Het COA is hierover in gesprek met de gemeente Westerwolde. Een woordvoerder van het COA: "We hopen er gezamenlijk uit te komen, want een nieuwe rechtszaak hierover zal het tekort aan opvangplekken niet oplossen."

Problemen te veel op bordje Ter Apel

De gemeente had al gedreigd met een nieuwe rechtszaak als het het COA niet zou lukken om op 1 september het aantal asielzoekers onder de afgesproken limiet te krijgen. "De gevolgen van de problemen bij de asielopvang in Nederland worden nu al veel te lange tijd (sinds augustus 2021) in onevenredige mate op Ter Apel en haar inwoners afgewenteld", aldus de gemeente in een verklaring.

Ook het COA benadrukt dat het noodzakelijk is om de druk op de opvanglocatie in Ter Apel te verlagen, zodat er rust komt voor omwonenden, bewoners en medewerkers.

Maar de organisatie kampt met een tekort aan opvangplekken en de doorstroom verloopt stroperig. Zo zijn er door de woningnood duizenden statushouders in de asielopvang die langer moeten wachten op een woning dan de norm van veertien weken.

Dwangsom

De rechter bepaalde eind januari dat het COA een dwangsom van 15.000 euro moet betalen voor elke dag dat de bezetting boven de 2000 uitkomt. Die grens werd het grootste deel van de tijd overschreden, waardoor in juni het maximumbedrag van 1,5 miljoen euro werd bereikt.

Omdat verbetering uitbleef, kondigde de gemeente Westerwolde een maand geleden aan opnieuw naar de rechter te stappen als er op 1 september nog steeds meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel verbleven. "We willen dat de situatie normaliseert", zei burgemeester Velema begin augustus. Hij benadrukte dat het de gemeente niet om het geld te doen was.

Geen zin om te betalen

Eind vorige week deed het ministerie van Asiel en Migratie nog een poging om het aantal asielzoekers in Ter Apel onder de grens van 2000 te krijgen. Aan het COA werd de opdracht gegeven om asielzoekers vanuit de Groningse plaats naar 200 andere locaties te verplaatsen. Het zou gaan om één of twee asielzoekers per locatie, was het idee.

"Het COA moet de afspraak nakomen met Ter Apel en de rechter heeft uitgesproken dat het onder de 2000 personen moet blijven", zei minister Faber. "Ik heb geen zin om nog een keer een boete te betalen."

Een woordvoerder van het ministerie sprak zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Je moet je afvragen of je het als overheid wil om steeds voor de rechter te moeten komen omdat het in Ter Apel te vol is."

Begin dit jaar maakten we deze video over de overlast in en rondom Ter Apel:

8:53 Hoe inwoners van Ter Apel (nog altijd) gebukt gaan onder overlast