Noodopvang Ugchelen kan open na explosie, maar is vanavond nog niet nodig

De nachtnoodopvang in Ugchelen (Gelderland) is klaar voor gebruik. Eigenlijk zou de opvang gisteravond al de deuren openen, maar na een explosie eerder deze week bleek er vanwege herstelwerkzaamheden meer tijd nodig te zijn.

De nachtnoodopvang is bedoeld voor asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is vandaag nog geen sprake van, laat een woordvoerder van het COA weten. Vanavond worden dus geen mensen opgevangen in het Gelderse dorp, schrijft Omroep Gelderland.