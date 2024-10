ANP Asielzoekers vertrekken vanmorgen na hun overnachting in Ugchelen weer naar Ter Apel

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 02:15 • Aangepast vandaag, 10:03 Eerste asielzoekers hebben overnacht in de noodopvang in Ugchelen

Zo'n vijftig mensen hebben vannacht in de noodopvang in Ugchelen bij Apeldoorn geslapen. Volgens een beveiliger verliep alles rustig. "Over het algemeen is iedereen snel naar bed gegaan, ook omdat ze een lange rit achter de rug hadden en allemaal erg moe waren."

Vlak voor middernacht kwamen de eerste asielzoekers aan bij de noodopvang, meldt Omroep Gelderland. De asielzoekers zijn afkomstig van het aanmeldcentrum in Ter Apel, 140 kilometer verderop.

De komst van asielzoekers naar Ugchelen leidde eerder tot protest. De tijdelijke opvanglocatie ligt dicht bij een basisschool. Omwonenden hingen spandoeken op bij de school en bij het pand zelf was een explosie. Daarna werd er ook nog vuurwerk afgestoken.

De beveiligers willen met hun aanwezigheid "alle ouders, omwonenden en kinderen een fijn en veilig gevoel geven", zegt een van hen tegen de omroep.

Slaapplek

Ongeveer anderhalve week geleden was de noodopvang klaar voor gebruik. De deuren gingen later open dan bedoeld was door de explosie eerder die week. Er was meer tijd nodig voor de herstelwerkzaamheden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zei te betreuren wat er is gebeurd met het gebouw en noemde het aanrichten van vernielingen "onacceptabel".

De nachtnoodopvang is bedoeld voor ongeveer honderd asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Als het daar te druk wordt, kunnen asielzoekers naar Ugchelen voor een slaapplek. Overdag worden asielzoekers per bus weer teruggebracht naar Ter Apel, 140 kilometer verderop.