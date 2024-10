Bouwmeester, Van Aanholt en Duetz genomineerd als beste zeilster van de wereld

Bouwmeester werd afgelopen zomer olympisch kampioen in de Ilca 6-klasse, De 36-jarige Haagse is met haar tweede olympische titel de succesvolste zeilster in de geschiedenis van de Spelen.

Van Aanholt en Duetz veroverden samen goud in de 49erFX-klasse. Dat ging nog bijna mis. De Nederlandse vrouwen schatten de finale verkeerd in en dachten al bij de finish te zijn, terwijl ze nog een stuk verder moesten varen. Toen Van Aanholt en Duetz over de streep kwamen, was nog niet zeker wie had gewonnen. Maar uiteindelijk bleken ze toch de winnaars.