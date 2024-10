Nederlandse zeilsters zesde in eerste editie America's Cup in Barcelona

De Nederlandse boot van JAJO Team DutchSail is bij de eerste editie van de Puig Women's America's Cup als zesde geëindigd. Er deden in totaal twaalf teams mee aan de zeilwedstrijd voor de kust van Barcelona.

De races zijn op NOS.nl en in de NOS-app te zien via deze livestream .

De zesde plek is een goede prestatie voor de Nederlandse zeilsters. De Nederlandse ploeg had vooraf in een simulator en niet op water geoefend en traine uiteindelijk slechts vier dagen in de boot voor het toernooi voor de kust van Barcelona.