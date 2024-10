EPA De halve finale van de vrouwen op de America's Cup

NOS Sport • vandaag, 20:32 Zeilsters eindigen als laatste in halve finale America's Cup en missen eindstrijd

De Nederlandse zeilsters hebben in de prestigieuze America's Cup de eindstrijd niet gehaald. In de halve finales eindigde de Nederlandse boot Jajo Team Dutchsail als laatste van zes boten.

Na vier gevaren races voor de kust van Barcelona bleken Groot-Brittannië en Italië als nummer één en twee de beste, beiden met 27 punten.

De Britse boot Athena Pathway en de Italiaanse boot Luna Rossa Prada Pirelli Team gaan in de finale uitmaken wie de eerste winnaar wordt van de America's Cup voor vrouwen. De finalerace in de zeildiscipline die gezien wordt als de Formule 1 van het zeilen, is zondagmiddag om 14.00 uur.

De thuis varende Spaanse vrouwen van Sail Team BCN kwamen met twee gewonnen races dicht bij een finaleplek, maar door een laatste plaats in de tweede race scoorden de Italianen en Britten net meer punten.

Twee keer als laatste

In de Nederlandse boot zaten wereld- en olympisch kampioenen Odile van Aanholt en Annette Duetz, Arianne van de Loosdrecht, Ismene Usman en Willemijn Offerman. Meedoen om de winst en een van de plekken in de finale bleek een illusie. Race één eindigde Nederlandse boot als vijfde, race twee als vierde en de laatste twee races kwamen ze als laatste over de streep.

"Mooie zonsondergang, America's Cup", klonk het vanuit de Nederlandse boot over de boardradio toen de Dutchsail-boot vijf minuten later over de finish was gekomen dan de winnaar. "Dank jullie voor het kijken van vrouwenzeilen."

America's Cup bij de NOS Alles races van de America's Cup zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app, met commentaar van Ayolt Kloosterboer. De eerste twee races zijn op 12 oktober vanaf 14.00 uur te zien. Op zondag 13 oktober staan vanaf 14.00 uur race 3 en 4 op het programma. Tussen deze races door wordt de finale bij de vrouwen gehouden.

Voor het eerst in het 173-jarige bestaan van de grootste zeilwedstrijd ter wereld doen vrouwen mee in een aparte boot. De wedstrijd heet de America's Cup, omdat de winnende boot van de eerste wedstrijd in 1851 voor het Zuid-Engelse eiland Wight 'America' heette.

Zaterdag beginnen de mannen van Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië aan de eerste van dertien races die de komende zeven dagen worden gevaren.