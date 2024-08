NOS Sport • vandaag, 14:16 Gouden zeilduo verklaart totale verwarring: 'Finish op andere plek dan normaal'

3:11 Van Aanholt en Duetz verklaren chaotisch slot: 'Finish was op een andere plek dan normaal'

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz lieten bijna een gouden medaille door de vingers glippen na een fout in de finale. "Het is nog steeds een beetje onwerkelijk."

Onwerkelijk vanwege de manier waarop het gebeurde. "We hebben deze baan in de afgelopen vier jaar altijd hetzelfde gevaren, maar vandaag was de finish op een andere plek dan normaal."

Even resumeren. Van Aanholt en Duetz lagen op kop in de medalrace en stevenden af op goud, maar plots hielden ze in. Het duo was in de veronderstelling dat de finish al gepasseerd was.

3:18 Totale chaos in zeilfinale: goud Van Aanholt en Duetz valt bijna in het water

"Als je als eerste over de finish gaat, hoor je altijd een toeter. Nu hoorden we die niet en hadden we een seconde nodig om te beseffen wat er mis was gegaan. Waren we misschien te vroeg gestart?"

Toen zagen ze de andere boten naar een andere plek varen. "Ineens zagen we de rest boven ons. Toen veranderden we van koers en gingen we zo snel mogelijk daarheen."

De Zweden waren wel op de hoogte

Vilma Bobeck en Rebecca Netzler kwamen namens Zweden als eerste over de streep, Nederland uiteindelijk als derde.

Het Zweedse duo hield al rekening met dit scenario. "Vlak voor de race, zagen we op de startboei ineens de naam van een andere wedstrijd staan, wat ons behoorlijk verwarde."

"We hebben in deze boten namelijk nog nooit dat parcours gevaren. Toen we het er met onze coach over hadden dachten we: dit is wel een hele vreemde finish, dit gaat niet iedereen weten..."

Wachten op uitslag

Het Nederlandse duo had die kennis dus niet, maar beperkte met de podiumplek wel de schade. "Wij dachten toen dat we goud gewonnen hadden", aldus Van Aanholt en Duetz.

"Want we hadden van tevoren berekend dat er één boot tussen de Zweden en ons in mocht eindigen en dat we dan genoeg punten hadden."

Het verlossende woord bleef echter lang uit. "En toen voeren de mediaboten massaal naar andere boten toe. Toen zat de schrik er echt in."

Langzaam maar zeker kwam er steeds meer informatie de kant op van Van Aanholt en Duetz. "Eerst hoorde we het van één mediaboot, maar toen wilden we nog niet juichen. Toen onze coach het daarna zei, wisten we het zeker."

Reuters Zeilster Odile van Aanholt neemt een duik in het water na het winnen van goud

De gouden medaille bleek een feit, ondanks het zenuwslopende slot.

"Van die schrik zijn we ook nog niet helemaal bekomen. Natuurlijk zijn we superblij, maar het is ook nog een beetje onwerkelijk."

'Hilbert, je moet nog een rondje!'

Even werden we teruggebracht naar 1981, toen schaatser Hilbert van der Duim tijdens de WK allround in Oslo een ronde voor het einde zijn benen stilhield en een potentiële zege misliep.

"Hilbert, je moet nog een rondje!", luidde het fameuze commentaar van Leen Pfrommer.

Kenden Van Aanholt en Duetz dat moment? "We waren er ontzettend bang voor, maar gelukkig is het in ons geval niet zover gekomen."

2:06 'Hilbert, je moet nog een rondje!'