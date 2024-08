NOS Sport • vandaag, 12:37 Zeilsters Van Aanholt en Duetz winnen olympisch goud na zenuwslopend slot

3:18 Chaos in zeilfinale: Van Aanholt en Duetz lopen goud in ultiem slot bijna mis

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben de gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen, na een krankzinnig slot van de beslissende medalrace.

De Nederlandse vrouwen schatten de finale verkeerd in en dachten al bij de finish te zijn, terwijl ze nog een stuk verder moesten varen. Toen Van Aanholt en Duetz over de streep kwamen, was nog niet zeker wie had gewonnen.

Na lang wachten en veel onzekerheid bleek het toch genoeg te zijn voor de Nederlandse zeilsters. Ze hadden een voorsprong van twee punten op het Zweedse duo, dat na de winst in de medalrace het zilver pakte.

Goede uitgangspositie

In de medalrace streden de tien beste landen uit de eerdere wedstrijden tegen elkaar voor de medailles. De einduitslag in het toernooi werd bepaald door de som van alle gevaren wedstrijden, maar in de medalrace waren dubbele punten te verdienen.

ANP Odile van Aanholt en Annette Duetz kunnen eindelijk juichen

Hierdoor konden nog veel landen meedoen voor een medaille, maar was het ook belangrijk om met een goede uitgangspositie aan de laatste wedstrijd te beginnen.

Dat deden Van Aanholt en Duetz. Ze stonden tweede in het klassement, slechts één punt achter de verrassende klassementsleider Frankrijk.

Op weg naar goud

In de hele wedstrijd was er geen vuiltje aan de lucht. Van Aanholt en Duetz zeilden aan de leiding en leken de medalrace - en daarmee olympisch goud - te gaan winnen. Het duo passeerde het startschip en dacht aanvankelijk dat dat de finishboot was.

Ze dachten dan ook als eerste te zijn gefinisht, maar dat bleek een inschattingsfout. De finishboot lag namelijk ergens anders.

Plotselinge chaos

Alarmfase twee bij de Nederlandse vrouwen, die opnieuw vaart moesten maken en alsnog naar de streep moesten. Intussen stormde Zweden, dat ook nog kans maakte op olympisch goud, in vliegende vaart op de finishlijn af.

3:11 Van Aanholt en Duetz verklaren chaotisch slot: 'Finish was op een andere plek dan normaal'

Zweden kwam als eerste over de streep, gevolgd door Italië. Van Aanholt en Duetz werden ternauwernood derde. En toen begon het rekenen.

Pas tien minuten na de finish was duidelijk dat de Nederlandse vrouwen de gouden medaille hadden bemachtigd. Ze wonnen met twee punten voorsprong op Zweden, dat genoegen moest nemen met het zilver.