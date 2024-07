Zeilsters Van Aanholt en Duetz en windsurfer Van Opzeeland aan de leiding

AFP Odile van Aanholt en Annette Duetz

Op de derde zeildag van de Olympische Spelen heeft het Nederlandse 49erFX-duo Odile van Aanholt en Annette Duetz de leiding heroverd. Ook Luuc van Opzeeland kende een goede dag. De windsurfer veroverde de leiding in de IQFoil-klasse.

Van Aanholt en Duetz kwamen in de drie races van vandaag in de skiffklasse achtereenvolgens als negentiende, derde en tweede over de meet.

Omdat alle boten hun slechtste resultaat mogen schrappen, vervalt de negentiende plek van Van Aanholt en Duetz. Ze gaan in Marseille, waar het olympisch zeiltoernooi wordt gehouden, aan kop met 35 punten.

"Na die negentiende plek hebben we een goed gesprekje gevoerd", vertelt Duetz. "De omstandigheden waren anders dan we gedacht hadden. We werden bijna laatste, maar het is niet zo dat we alles fout deden. Je moet dan even één ding aanpassen."

Van Aanholt en Duetz herstelden zich van een mindere tweede dag, toen ze tiende, achtste en vijfde werden. Op de openingsdag wonnen ze nog twee van de drie races. Vandaag stond er ten opzichte van gisteren veel wind op de Middellandse Zee, waarin het Nederlandse duo doorgaans goed presteert.

"Het gaat een beetje wisselemd", vond Duetz. We hadden een goeie eerste dag, gisteren hadden we veel moeite met de start. Vandaag zaten we er weer in. Dat hoort ook bij deze sport, dat je niet alles onder controle kan hebben."

Donderdag medailledag

Na negen van de twaalf races beginnen de verschillen wat groter te worden. Het Franse duo, dat in Marseille een thuiswedstrijd vaart, staat tweede met 40 punten. Zweden is de nummer drie met 58 punten. In de dertiende race, de zogenoemde 'medalrace' komen donderdag alleen de beste tien boten in actie en worden dubbele punten toegekend.

Van Aanholt (26) en Duetz (31) vormen sinds 2022 een duo. Op de Spelen van Tokio pakte Duetz drie jaar geleden brons samen met Annemiek Bekkering.

Van Opzeeland

Van Opzeeland staat nu aan de leiding in de IQFoil-klasse, de olympische opvolger van de RS:X-categorie waarin Nederland met Kieran Badloe en Dorian van Rijsselberghe de afgelopen drie Zomerspelen steeds goud won.

Van Opzeeland kende gisteren een valse start met een diskwalificatie in de eerste race. Vandaag werden liefst vijf races afgewerkt, waarin hij achtereenvolgens negende, tweede, eerste, zesde en eerste werd.

Met 19 punten gaat Van Opzeeland na zes van de zestien races aan de leiding. De Pool Pawel Tarnowski (22 punten) en de Israëliër Tom Reuveny (23) zitten hem op de hielen.

Goed nieuws voor Van Opzeeland is dat zijn grootste concurrenten een mindere dag kenden. De Italiaan Nicolo Renna moest met materiaalproblemen twee races laten schieten en staat met 38 punten zevende. De Fransman Nicolas Goyard, die gisteren de eerste race won, staat nu zesde met 37 punten.