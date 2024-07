Eerste zeildag valt gedeeltelijk in het water, Nederlandse medaillekandidaten tonen vorm

De Nederlandse zeilers zijn het olympisch toernooi goed begonnen. Met name topfavorieten Odile van Aanholt en Annette Duetz kenden een sterke start: het duo gaat in de 49erFX-klasse na de eerste dag aan de leiding.

Nederland heeft meer medaillekandidaten in het zeilen. Zo zijn bij de mannen Bart Lambriex en Floris van de Werken de favorieten in de skiff (49er) en maken ook Luuc van Opzeeland en Sara Wennekes kans op medailles bij het windfoilen.

De dag in Marseille kende een valse start. Door een gebrek aan wind werd het windfoilen (iQfoil), de nieuwe discipline die de plaats van het windsurfen op de Spelen inneemt, meerdere uren uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Van Opzeeland en Wennekes zijn daardoor nog niet in actie gekomen op de Spelen.

Van Aanholt en Duetz aan kop

Voor de skiffwedstrijden is minder wind nodig, waardoor die wel volgens planning konden beginnen. Van Aanholt en Duetz, de favorieten voor goud, pakten in de 49erFX-boot een goede vijfde plaats in de eerste wedstrijd.