ANP Marit Bouwmeester (goud) Line Flem Hoest (brons) en Anne-Marie Rindom (zilver) te water

NOS Sport • vandaag, 14:32 Eindelijk officieel: Bouwmeester wint olympisch goud en is succesvolste zeilster ooit

Het had wat voeten in de aarde, maar zeilster Marit Bouwmeester is eindelijk officieel winnares van olympisch goud in de ILCA 6-klasse. De 36-jarige Bouwmeester is met haar tweede olympische titel de succesvolste zeilster in de geschiedenis van de Spelen.

Ook in Rio de Janeiro (2016) won ze het goud in de ILCA 6-klasse, al heette die toen nog de Laser Radial-klasse. Bij de Spelen van Londen in 2012 won de zeilster zilver. In Tokio pakte ze in 2021 het brons.

Al zeker

Bouwmeester was na de wedstrijd van maandag mathematisch al verzekerd van goud en hoefde enkel nog deel te nemen aan de laatste race voor de kust van Marseille, die dinsdag op het programma stond.

3:15 Bouwmeester succesvolste olympische zeilster ooit, een overzicht

Door het gebrek aan wind werd die wedstrijd echter uitgesteld en uiteindelijk verplaatst naar vandaag. Ook vandaag zat de wind in de weg, maar twee uur later dan gepland startte ze dan toch.

Dubbele punten hadden geen invloed

Dat Bouwmeester al zeker was van goud, was extra knap omdat er in de laatste wedstrijd, de medalrace, dubbele punten te verdienen waren. Na negen wedstrijden had ze een voorsprong opgebouwd van 21 punten op de nummer twee en dat was niet meer te overbruggen voor de tegenstand.

Toch wilde ze een zo goed mogelijke wedstrijd neerzetten om het toernooi mooi af te sluiten. Een overwinning zat er echter niet in. Ze reed de hele medalrace in de middenmoot en kwam uiteindelijk als vierde over de streep.

Het was meer dan genoeg om officieel goud te winnen. Ver achter haar veroverde de Deense Anne-Marie Rindom de zilveren medaille, Line Flem Hoest uit Noorwegen won het brons.

Reuters Zeilster Marit Bouwmeester in het water na haar gewonnen gouden medaille