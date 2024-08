NOS Sport • vandaag, 19:29 Succesvolste olympische zeilster Bouwmeester 'superblij' na dag met 'extreme wind'

Na een dag die "hoe langer, hoe gekker" werd, mag Marit Bouwmeester zichzelf de succesvolste olympische zeilster in de geschiedenis noemen.

"Het is geweldig. Ik voel ook wel een klein beetje opluchting, want ze lieten ons vandaag racen met extreme wind. Maar ik ben superblij", reageert Bouwmeester op haar olympische titel.

Op een dag met weinig wind voor de kust van Marseille was geduld het toverwoord. Races werden uitgesteld, gestart en dan weer afgeschoten. "Je probeert je te focussen op wat je moet doen. Het zijn niet per se wedstrijddagen zoals je die graag hebt."

De onzekerheid was, nadat er uiteindelijk werd gevaren aan het begin van de middag, alleen maar toegenomen. In de negende race had Bouwmeester de titel kunnen veiligstellen, maar ze noteerde het slechtste resultaat van haar olympisch toernooi.

De enorme voorsprong op de Deense Anne-Marie Rindom was iets geslonken. Maar omdat de tiende race door een gebrek aan wind uiteindelijk werd afgebroken, kon Bouwmeester toch al juichen. Een dag voor de medalrace, waar ze alleen maar aan hoeft te beginnen om de gouden medaille op te mogen halen.

'Je gaat ervoor moeten vechten'

"Ergens gaat de gedachte door je hoofd: schiet deze er alsjeblieft uit, want dit is zo extreem. Maar aan de andere kant denk je: focus, maak een wedstrijdplan, want je gaat ervoor moeten vechten. Ik was ook elke keer met Jaap (Zielhuis, haar coach, red. )aan het overleggen, we zaten er de hele tijd bovenop."

Dankbaarheid overheerst bij Bouwmeester na het veroveren van haar vierde olympische medaille, de tweede gouden van haar loopbaan en de eerste als moeder. Na de Spelen van Tokio beviel ze van haar dochter Jesse Mae.

NOS/Ayolt Kloosterboer Jesse Mae, de dochter van Marit Bouwmeester, juicht voor haar moeder

"Ik heb heel diep moeten gaan, dat heeft me een completer mens gemaakt. Ik ben heel dankbaar, voor kleine Jesse Mae en voor mijn gezinnetje, dat me altijd gesteund heeft. Ik smelt van binnen als ik ze op de kade zie staan. Ze roept de hele tijd 'harder, harder' met de verrekijker verkeerdom. Dat is geweldig."

Voor Bouwmeester is de cirkel rond, zo zegt ze, maar of deze gouden medaille het einde van haar loopbaan betekent? "Dat weet ik niet. Ik ga hier eerst heel erg van genieten. Ik heb heel veel zin om tijd met de familie door te brengen."