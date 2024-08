NOS Sport • vandaag, 16:09 • Aangepast vandaag, 17:15 Zeilster Bouwmeester al zeker van olympisch goud, een dag voor de medalrace

0:21 Goud zonder te varen: Bouwmeester zeker van olympische titel

Zeilster Marit Bouwmeester heeft de olympische titel veiliggesteld in de ILCA 6-klasse. Bouwmeester heeft in de eerste negen races zo'n grote voorsprong opgebouwd dat ze al voor de afsluitende medalrace van dinsdag niet meer kan worden gepasseerd in het klassement.

Een gebrek aan wind zorgde ervoor dat de tiende race, de laatste reguliere wedstrijd, kort na de start werd afgebroken. De jury besloot de wedstrijd niet meer te laten varen.

Bouwmeesters voorsprong van 21 punten kan in de medalrace niet meer worden goedgemaakt door de Deense Anne-Marie Rindom, de enige die haar nog van het goud af had kunnen houden. Bouwmeester moet wel van start gaan in de medalrace.

Reuters Connect Marit Bouwmeester

De 36-jarige Bouwmeester is met haar tweede olympische titel de succesvolste zeilster in de geschiedenis van de Spelen geworden.

Ook in Rio de Janeiro (2016) veroverde ze het goud in de ILCA 6-klasse, die toen nog de Laser Radial-klasse genoemd werd. Bij de Spelen van Londen in 2012 greep Bouwmester zilver. In Tokio pakte ze in 2021 het brons.

Sla de carrousel over AFP Londen 2012: zilver

ANP Rio de Janeiro 2016: goud

AFP Tokio 2020: brons

Bouwmeester vaart een nagenoeg foutloos toernooi voor de kust van Marseille, waar de olympische zeilwedstrijden worden gehouden. In de eerste acht races eindigde ze zeven keer in de top vier in een veld met meer dan veertig deelnemers.

In het zeiltoernooi krijg je het aantal punten dat hoort bij de plek waarop je eindigt. Hoe minder punten, hoe beter dus.

Waar Bouwmeester stabiel presteert, hebben al haar concurrenten meerdere grote steken laten vallen. Voorafgaand aan de negende race van maandag stond Bouwmeester op 19 punten, nummer twee Rindom had meer dan twee keer zoveel punten: 47.

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

NOS

NOS

De negende race werd vandaag keer op keer uitgesteld door de geringe wind. Een plaats in de top tien vóór de Deense titelverdediger was voldoende geweest voor Bouwmeester om de titel te pakken, maar dat lukte niet.

Bouwmeester kende geen snelle start, meer dan een twintigste plaats zat er niet in terwijl Rindom als vierde finishte.

De tiende race werd kort na de start afgebroken, de jury besloot de wedstrijd niet meer te laten varen. Met alleen nog de medalrace te gaan, is het goud daarmee binnen voor Bouwmeester.