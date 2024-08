AFP Van Opzeeland eerder dit toernooi

NOS Sport • vandaag, 13:28 • Aangepast vandaag, 14:34 Windfoiler Van Opzeeland moet genoegen nemen met brons, goud voor Israëliër

Luuc van Opzeeland heeft olympisch brons in het windfoilen veroverd. De 25-jarige Van Opzeeland eindigde in de finale achter Tom Reuveny (Israël) en Grae Morris (Australië).

Reuveny is de eerste olympisch kampioen in de iQFOil-klasse, de opvolger van de RS:X-klasse, waarin de Nederlandse windsurfers Dorian van Rijsseberghe (2012 en 2016) en Kieran Badloe (2021) olympisch goud veroverden.

Na zeges in zowel de kwart- als halve finale kon Van Opzeeland een medaille niet meer ontgaan, in de finale stonden immers slechts drie foilers aan de start. De vraag was alleen nog welke kleur medaille het zou worden. Brons bleek het hoogst haalbare.

Rommelige start finales

Van Opzeeland koos bij de eerste start meteen een andere route dan zijn twee concurrenten, maar het drietal werd teruggefloten voor een herstart. De tweede poging was wel geldig. Van Opzeeland lag derde na de eerste boei en koos opnieuw een andere route.

De Nederlander kwam kort op de eerste plek terecht, maar richting het einde van de race lag hij op achterstand. Die wist hij niet meer goed te maken. Reuveny ging als eerste over de finish, gevolgd door Morris en Van Opzeeland.

Sterke races

Van Opzeeland begon de medalraces van de iQFOiL-klasse in de kwartfinale, omdat hij de reeks van series als vijfde had afgesloten. Gedurende die series had hij enkele tegenslagen gekend. Zo maakte hij een valse start in de eerste race en kreeg hij eenmaal een diskwalificatie voor de kiezen. Verder vielen er een aantal races tegen vanwege een beschadigde foil.

De kwartfinale verliep perfect voor Van Opzeeland, die de race overtuigend won met vijf tellen voorsprong op de Brit Sam Sills.

De halve finale was spannender, omdat Van Opzeeland een andere route koos dan enkele concurrenten. De keuze van de Nederlander was echter juist, want ook in deze race kwam hij als eerste over de finish.

Eindwinnaar Reuveny stroomde in de halve finale in, en versloeg in de finale topfavoriet Morris, die als koploper van het klassement slechts één medalrace af hoefde te leggen.

