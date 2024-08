ANP Marrit Bouwmeester wacht op wind

NOS Sport • vandaag, 19:26 Gouden Bouwmeester wacht nog steeds op wind, kitefoilsters en Nacra-17 wel in actie

Marit Bouwmeester heeft de olympische titel eigenlijk al binnen in de ILCA 6-klasse, maar de medaille nog steeds niet. Opnieuw was er te weinig wind om te zeilen voor de kust van Marseille en weer moest de medaillerace, waarna de huldigingsceremonie pas kan plaatsvinden, worden uitgesteld. Morgen weer een kans.

Bouwmeester voelde al dat het niet ging gebeuren. "Het viel een beetje te verwachten door de startijd en de windrichting."

Een beetje zat is Bouwmeester het wel. "Ik wil ook lekker bij de familie zijn, wijntjes drinken. Maar goed, als nu niet is doen we het morgen. Het is wat het is, ik kan er niets aan veranderen. In onze sport moet je flexibel zijn en accepteren."

Als het morgen om 12.13 uur weer niet waait, is er overmorgen nog een kans.

2:12 Gouden Bouwmeester moet nog even wachten op medaille: 'Weer geen wind, viel te verwachten'

Voor een paar races in de Nacra-17 waaide het wel hard genoeg. En dus mochten Laila van der Meer (24) en Bjarne Brouwer (21) het water op. In de laatste drie races voor de medalrace van morgen klom het Nederlandse zeilduo naar de vijfde plek. Toch is met alleen de medalrace nog te gaan een medaille uit het zicht geraakt.

Olympische debutanten Van der Meer (24) en Bouwer (21), die bij de afgelopen drie WK's als negende, vierde en achtste eindigden, begonnen als nummer acht aan de laatste drie fleetraces.

Dankzij een tweede, elfde en vijfde plaats klommen ze drie plekken, maar het gat met brons is 23 punten.

2:42 Zeilers Bouwer en Van der Meer vijfde in Nacra-17: 'Tevreden mee'

"We hebben drie wedstrijden gevaren die best moeilijk en ingewikkeld waren, waarvan twee heel goed en één wat minder", zei Bouwer eenmaal aan wal. "Met een vijfde plek zijn we wel tevreden. Ee hadden gehoopt voor een medaille te strijden, maar dan hadden we boven onszelf moeten uitstijgen", vulde Van der Meer aan.

De medalrace in de Nacra-17 staat om 14.43 uur op het programma.

Lammerts op plek twee

Ook voor de kitefoilsurfers was er genoeg wind om de zee op te gaan. Eén race welteverstaan, en eentje met weinig wind ja, maar dat pakte voor kitefoilster Annelous Lammerts prima uit.

"Die ging heel goed gelukkig", vertelde Lammerts na afloop. Ze steeg in het algemeen klassement naar plek twee. "Tegelijkertijd hebben we maar zes races gedaan en zouden we morgen nog vier races kunnen doen, dus het zegt ook nog niet veel. We zijn nog maar halverwege."

2:30 Kitefoilster Lammerts ging goed overweg met lichte wind en stijgt in klassement: 'Zin in morgen'

Woensdag om 12.00 uur staat het vervolg van het olympische kitefoiltoernooi gepland. "Ik voel mij goed en ik ben fit. Ik heb zin om het maximale eruit te halen."