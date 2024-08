Reuters Connect Hockeygoud

NOS Sport • vandaag, 21:55 Dertien keer goud in Parijs, nooit was Nederland succesvoller op de Spelen

Nog nooit heeft Nederland zoveel olympische gouden medailles gewonnen als deze weken in Parijs. De overwinning van de hockeysters was de dertiende gouden plak voor Nederland deze Spelen. Daarmee is het record van Sydney 2000 verbroken.

24 jaar geleden kwam Nederland dankzij onder anderen Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Leontien van Moorsel tot twaalf keer goud.

(Nog) niet de meeste medailles ooit

In Sydney won Nederland in totaal 25 medailles. Dat aantal is drie jaar geleden in Tokio al verbeterd toen er 36 medailles werden gewonnen, waarvan tien gouden.

Nederland staat op het moment op 29 medailles. Het record van Tokio aanscherpen is theoretisch nog mogelijk, maar dan moet het voor de Nederlandse sporters die in het slotweekeinde nog in actie komen wel allemaal meezitten.

Medaillekansen op laatste dagen

Op met name de wielerbaan en in het waterpolo- en atletiektoernooi zijn nog reële medaillekansen voor Nederland. Abdi Nageeye en Sifan Hassan behoren zaterdag- en zondagochtend tot de favorieten op de marathon.

De waterpolosters spelen zaterdag (10.35 uur) om brons tegen de Verenigde Staten en Harrie Lavreysen kan zondag op de keirin zijn hattrick voltooien, nadat hij op de teamsprint en de individuele sprint al het goud heeft veroverd.