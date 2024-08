ANP Harrie Lavreysen

Lavreysen pakt voor tweede keer op rij olympisch goud op individuele sprint

Harrie Lavreysen is voor de tweede keer op rij olympisch kampioen geworden op de individuele sprint. Nadat de Nederlander zijn eerste race tegen Matthew Richardson al had gewonnen, maakte Lavreysen het in de tweede krachtmeting van de best-of-3-serie af tegen de sterke Australiër.

In de eerste race hield Lavreysen het tempo al vroeg hoog. De geblokte Richardson kwam in de slotmeters nog dichtbij, maar niet meer voorbij Lavreysen. In race twee bulderde Lavreysen met overmacht langs de Australiër naar zijn tweede olympische goud op de individuele sprint.

Lavreysen had met niets minder dan olympisch goud genoegen genomen. Als regerend wereldkampioen - sinds 2019 - was hij de topfavoriet voor de titel in Parijs. In Frankrijk fietst Lavreysen zelfs voor drie gouden medailles: op de teamsprint, de sprint en de keirin.

Eerder deze week pakte Lavreysen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg olympisch goud op de teamsprint. Met individueel sprintgoud komt 'Harrie's hattrick' - zoals het doel van drie keer goud is gaan heten - weer een stapje dichterbij. Het keirintoernooi begint zaterdag en eindigt met de finale op zondag.

Hoogland naar beslissende race

In de strijd om het brons maakt de andere Nederlandse medaillekandidaat Jeffrey Hoogland het spannend. De eerste race verloor hij nipt van Jack Carlin. De Brit kwam pas in de allerlaatste centimeters voorbij Hoogland. Op de streep was het verschil 0,017 seconden.

Race twee was voor Hoogland. In een alles-of-niets-poging kwam de Nederlander in de laatste ronde met enorme snelheid erlangs. De beslissende derde race volgt even na 19.30 uur.

Op de Spelen van Tokio reed Hoogland nog naar het zilver. Toen verloor hij de finale van Lavreysen.