NOS Wielrennen • vandaag, 15:47 Lavreysen met gemak naar finale, Hoogland wacht duel om het brons

Harrie Lavreysen heeft zoals verwacht de finale van het olympisch sprinttoernooi bereikt. Jeffrey Hoogland redde het niet tegen de Australiër Matthew Richardson, maar maakt nog wel kans op een bronzen medaille.

De troostfinale en de eindstrijd zijn al aan het begin van de avond, zo rond 18.00 uur. Lavreysen neemt het dan tegen Richardson op om olympisch goud.

Lavreysen rekende in zijn halve finale in twee ritten af met de Brit Jack Carlin, die bij zowel de vorige Spelen als de laatste WK genoegen moest nemen met brons. De Nederlandse titelverdediger, die al goud van de teamsprint op zak heeft, won de eerste rit van kop af aan en schoot in de tweede met gemak over de Schot heen.

Hoogland wachtte met Matthew Richardson een lastiger klus, hoewel de 25-jarige Australiër met alleen WK-zilver uit 2022 geen indrukwekkend palmares kan overleggen. Hij was echter in de kwalificatie slechts 0,003 seconde langzamer dan de nieuwe wereldrecordhouder Lavreysen.

Richardson had voor de eerste rit de koppositie geloot, maar die had Hoogland bij het ingaan van de laatste ronde al overgenomen. Genoeg voor de winst was dat niet, want zijn rivaal vloog er in de laatste meters weer overheen.

AFP Matthew Richardson klopt Jeffrey Hoogland in de eerste rit

In de tweede confrontatie hanteerde Hoogland, verliezend finalist in Tokio en achter de ongenaakbare Lavreysen drievoudig vice-wereldkampioen, dezelfde tactiek, maar andermaal bleek Richardson een maatje te groot. En dus rest de winnaar van goud op de teamsprint een duel met Carlin om het brons.

Friedrich pakt wereldrecord bij de vrouwen

De baanwielrensters Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet noteerden bij de kwalificatie voor het olympisch sprinttoernooi de respectievelijk achtste en veertiende tijd en veroverden daarmee ruimschoots een plekje bij de beste 24 vrouwen die in de eerste ronde in actie mochten komen.

Van de Wouw, die gisteren knap naar zilver snelde op de keirin, deed 10,263 over de laatste 200 meter en Van der Peet had 10,479 nodig om bij de streep te komen.

Friedrich rijdt wereldrecord in kwalificaties sprint, Van de Wouw achtste

De Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews, winnares van keirin-goud, en de Britse Emma Finucane doken achtereenvolgens onder het wereldrecord van Kelsey Mitchell, maar dat kwam uiteindelijk met 10,029 seconden (71,727 km/uur) in handen van Lea Friedrich uit Duitsland.

Mitchell, titelverdedigster in Parijs, mocht als laatste renster op de baan nog proberen het record te heroveren, maar daar slaagde de Canadese bij lange na niet in.

Van der Wouw naar tweede ronde

Het gevolg van de kwalificatie was dat Van der Wouw het in de eerste ronde moest opnemen tegen Daniela Goxiola Gonzalez, maar de Mexicaanse bleek geen partij voor de 26-jarige sprintster uit Kaatsheuvel, die zich kon gaan opmaken voor de tweede ronde van later op de dag.

Baanwielrenster Van de Wouw door in olympische sprint, Van der Peet naar herkansingen

Van der Peet daarentegen werd door de Australische Kristina Clonan resoluut naar de herkansingen verwezen.