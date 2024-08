'Hetty-raketty' Van de Wouw snelt naar zilveren medaille in keirinfinale

Baansprintster Hetty van de Wouw heeft in Parijs olympisch zilver gewonnen op de keirin. Elesse Andrews uit Nieuw-Zeeland pakte het goud.

Van de Wouw, die luistert naar de bijnaam 'Hetty Raketty', reed een geweldig keirintoernooi. In de finale hield ze onder anderen Emma Hinze, de wereldkampioene op dit onderdeel in 2020, en Emma Finucane achter zich.

Half uurtje

Met nog twee rondes te gaan, kwam Van de Wouw in de halve finales op kop. Niemand passeerde haar nog, ondanks een lange sprint van vierhonderd meter. Na die inspanning had ze maar een half uur de tijd om te herstellen tot de finale.

Dat lukte haar erg goed, waardoor ze ook in de finale bij de voorsten hoorde. Ze deelde haar sprint wel anders in en kwam geen meter op kop. Ze koos steeds het juiste wiel en schoof met de Britse Finucane en Katy Marchant mee naar voren.

In de laatste ronde kwam ze nog sterk opzetten, waardoor ze de tweede plaats bemachtigde. Enkel de 24-jarige Andrews was sneller dan de Nederlandse.

Andrews pakte in Tokio ook al een medaille op de keirin, toen werd ze als 21-jarige tweede in de finale.

Van de Wouw pakte in de vorige toernooien vooral vierde plaatsen. "Het is dan wel geen goud, maar hier een medaille halen is al heel fijn", zegt ze direct na de wedstrijd.