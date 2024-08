NOS Sport • gisteren, 17:34 • Aangepast gisteren, 20:09 'Harrie's hattrick' weer iets dichterbij, ook Hoogland naar kwartfinale sprinttoernooi

1:15 Lavreysen laat Japanner Obara kansloos in strijd om kwartfinaleplek op olympische sprint

In races waarin ze weinig te winnen hadden en veel te verliezen, hebben Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland geen fouten gemaakt. Beide Nederlandse baanwielrenners plaatsten zich zonder problemen voor de kwartfinales van het individuele olympische sprinttoernooi.

Die kwartfinales zijn donderdag om 18.00 uur. De halve finales en de finale worden vrijdag gereden. Als Lavreysen en Hoogland hun races blijven winnen, komen ze elkaar pas in de finale tegen.

Zuinige dag

Op de velodroom van Saint-Quentin-en-Yvelines had Lavreysen op dag drie van het olympische baanwielertoernooi al de Fransman Rayan Helal kansloos gelaten en in de achtste finales was de Japanner Yuta Obara aan de beurt.

"Ik heb geprobeerd de dag zuinig door te komen. Dat is aardig gelukt", zei Lavreysen na afloop op het middenterrein.

Dat Lavreysen, regerend olympisch en wereldkampioen, snelle benen heeft in Parijs toonde hij eerder op de dag al in de kwalificatie aan. Toen plaatste hij zich met een wereldrecord op de 200 meter met vliegende start als snelste voor de volgende ronde. "Heerlijk, een wereldrecord. Ik had al wel langer in mijn hoofd dat het hier kon gebeuren."

De Australiër Matthew Richardson, de geduchtste concurrent voor Lavreysen, zat de Nederlander in de kwalificatie op de hielen. Richardson bleef slechts 0,003 seconden achter Lavreysen. "Het was wel close, dat had ik niet verwacht. Uiteindelijk was het maar drieduizendste." Ook Richardson plaatste zich uiteindelijk probleemloos voor de kwartfinales.

Lavreysen mikt in Parijs op drie gouden medailles. De eerste plaats op de teamsprint haalde hij dinsdagavond al binnen. Daar hoopt hij goud op de individuele sprint en de keirin aan toe te voegen. Een missie die op en rond de wielerbaan bekend is komen te staan als 'Harrie's hattrick'. Met zijn plek in de kwartfinales is Lavreysen weer iets dichter bij zijn ultieme doel gekomen.

Hoogland ook foutloos

Hoogland, de andere Nederlander in het individuele sprinttoernooi, had in zijn races ook geen moeite met eerst de Pool Mateusz Rudyk en vervolgens in de achtste finales de listige Maleisiër Mohd Azizulhansi Awang. Net als Lavreysen jaagt ook Hoogland, winnaar van olympisch sprintzilver in Tokio achter Lavreysen, op een medaille.

"Vandaag was een goede dag", zei Hoogland op het middenterrein. "Omdat ik ontzettend bang was voor de herkansingen. Ik heb mezelf aangepraat: je moet het rit voor rit doen. Ik zei: ik ga echt níét naar de herkansing. Ik zag wie eruit vlogen."

1:07 Hoogland moet tegen listige Maleisiër even opletten in achtste finales sprinttoernooi

Hoogland begon de dag juist nog wat stroef. In de kwalificatie reed hij de zesde tijd. Een tijd die volgens Hoogland "past in de trend hoe ik afgelopen tijd getraind heb."

"Ik heb een klein beetje het idee dat ik het gevoel voor de 200 meter ben kwijtgeraakt afgelopen wereldbekerseizoen. Maar ik ben tevreden hoe dichtbij ik het heb kunnen krijgen. Gezien mijn ervaring ligt alles open."

Na de herkansingen werd duidelijk wie de Nederlandse baanwielrenners treffen in de kwartfinales. Lavreysen fietst tegen de Pool Mateusz Rudyk. Hoogland moet tegen de Brit Hamish Turnbull en lijkt zich weinig zorgen te maken. "Niet laten verrassen. Even uitvogelen."

3:24 Hoogland was bang voor herkansingen: 'Ik zei: ik ga echt níét naar die herkansingen'

Donderdag komen Lavreysen en Hoogland weer de baan op voor de kwartfinales. Eventuele halve finales en de finale zijn pas vrijdag. Het sprinttoernooi is verdeeld over drie dagen, anders dan bij een WK. Lavreysen is daar blij mee.

"Als je uit het toernooi wil vliegen, moet je twee keer verliezen. Op het WK kun je er zomaar uitvliegen na één rit. Op deze manier komen de allerbesten in de finale te staan. Voor de Spelen vind ik het een mooi concept."

Baanwielrenster door op keirin

Op dag drie van het olympische baanwielertoernooi zijn er voor Nederland geen medailles te behalen. Het is een dag van plaatsen voor volgende rondes en geen fouten maken. Vanmiddag slaagden baanwielrensters Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet (via de herkansingen) erin zich te plaatsen voor de kwartfinales op de keirin, de race waarin zes renners tegelijk in de baan fietsen.

De kwartfinales, halve finales en finale van de keirin bij de vrouwen worden donderdag gereden. Ook komt Jan Willem van Schip in actie op het onderdeel omnium.