Getty De drie teamsprinters met goud in Parijs

NOS Sport • vandaag, 21:51 Teamsprinters na tweede goud nog lang niet klaar: 'Willen nog wel rondje door naar LA'

De honger van de teamsprinters is na hun tweede olympisch goud nog niet gestild. "Je moet mij van de fiets aftrekken", zegt de 35-jarige Roy van den Berg met zijn nieuwste medaille om de nek. Verhalen over zijn aanstaande pensioen, met oog op zijn leeftijd niet onwaarschijnlijk, verbaasden hem. "Jullie zijn nog niet van mij af."

Met olympisch goud in Tokio kwamen de Nederlandse teamsprinters drie jaar geleden aan de absolute top. In Parijs lieten Van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland er geen enkele twijfel over bestaan: zij zijn de snelste sprinters van de wielerbaan.

De 'Bullet Train', zoals de olijke krachtpatsers zichzelf noemen, heeft zijn eindstation nog niet bereikt. Van den Berg, ruimschoots de oudste van het stel, is duidelijk: "We willen eigenlijk nog wel een rondje door naar LA."

3:13 Gouden teamsprinters nog lang niet klaar: 'Je moet mij van de fiets aftrekken'

Maar voordat de sterkste mannen op twee wielen zich gaan voorbereiden op de Spelen van 2028 in Los Angeles, raken ze voorlopig nog niet uitgepraat over de manier waarop zij dinsdagavond goud pakte in het Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines aan de rand van Parijs.

"Ongelofelijk, bizar, onwerkelijk. Noem maar op" begint Lavreysen na de finale, waarin de Nederlanders met hun tweede wereldrecord van de avond afrekende met de Britten.

"Buitenaards natuurlijk", vult Hoogland aan. "Wat mij betreft was dit vlekkeloos."

Het begon, zoals altijd, met een ultieme krachtsexplosie van Van den Berg. Hij bracht de sprinttrein vanuit stilstand in nog geen 250 meter naar een snelheid rond de 68 kilometer per uur.

"Ik zat in de eerste rit vandaag nog wat te klooien", gaf de startrijder toe. In de finale klopte alles tot in de puntjes. Van den Berg gaf het stokje na 17,123 seconden over aan Lavreysen. "Bij het uitsturen zag ik hem al onder me zitten. Ik dacht: oeh, dit is goed! Dat voel je gelijk natuurlijk."

Terwijl Hoogland, op topsnelheid afgezet door Lavreysen, de laatste ronde doortrekt, juichte Van den Berg al. Toen de recordtijd op de klok verscheen, was het feest compleet.

"We hadden een klein beetje de droom om onder die 41 seconden te duiken", aldus Lavreysen. "Dat maakt deze medaille extra mooi. In Tokio waren we in de beste vorm ooit. En ik denk dat we vandaag alle drie weer harder rijden. Dat dat gelukt is, om er hier op het juiste moment weer te staan, maakt het heel speciaal."