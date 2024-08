NOS Sport • vandaag, 13:31 • Aangepast vandaag, 14:56 Lavreysen begint individueel toernooi met wereldrecord, maar Australiër zit hem op de hielen

1:08 Baansprinter Lavreysen rijdt spectaculair wereldrecord en toont superbenen

Een dag na de gouden race op de teamsprint heeft baanwielrenner Harrie Lavreysen een spectaculair wereldrecord gereden in de kwalificatie van het individuele sprinttoernooi.

Met 9,088 brak Lavreysen het wereldrecord op de 200 meter met vliegende start. Even daarvoor was de Australiër Matthew Richardson met 9,091 ook al onder het wereldrecord gedoken. Lavreysen was dus nog 0,003 seconden sneller dan Richardson. Sinds 2019 stond het wereldrecord op naam van Nicholas Paul (9,100).

Ook Jeffrey Hoogland, gisteren ook onderdeel van de gouden sprintploeg die twee keer een wereldrecord reed, kwam eenvoudig door de kwalificatie. Hoogland eindigde met 9,293 als zesde.

Lavreysen reed in de volgende ronde tegen de Duitser Maximilian Dorenbach en versloeg hem met speels gemak. Hoogland wist op zijn beurt te winnen van de Litouwer Vasilijus Lendel. Zij hebben zich daardoor geplaatst voor de zestiende finales, die vanmiddag vanaf 17.30 uur op het programma staan.

ANP Jeffrey Hoogland rijdt naar de zesde plek in de kwalificatie

Later vandaag staan de volgende rondes van het individuele sprinttoernooi op het programma. Er zijn vandaag nog geen medailles te verdienen. De finales staan vrijdag op het programma.

Sterke Richardson

De Australiër Richardson bewees in de kwalificatie dat hij een geduchte concurrent van Lavreysen is in Parijs. Het duo treft elkaar vaak, waaronder in de Champions League. In 2023 won Lavreysen die competitie voor zijn Australische concurrent, maar in 2022 was Richardson hem de baas.

Ook Nicholas Paul (Trinidad & Tobago) en Jack Carlin (Groot-Brittannië) zijn belangrijke uitdagers van de Nederlanders in de individuele sprintonderdelen.

Volgende ronde

In de kwalificatieronde was het zaak om bij de beste 24 renners te horen, wat geen probleem was voor de Nederlanders. Hoe beter de kwalificatie, hoe makkelijker de tegenstander in de één tegen één-sprint later vandaag was.

De Colombiaan Kevin Quintero werd verrassend uitgeschakeld in de kwalificatie. De huidige wereldkampioen op de keirin reed een tijd van 9,669 op de 200 meter en werd 25ste.

Lavreysen is de regerend olympisch- en wereldkampioen in de sprint en won in Tokio ook brons op de keirin. In Parijs mikt de 27-jarige sprinter op 'Harrie's hattrick'. Naast goud op de teamsprint gaat hij ook voor goud op de individuele sprint en de keirin.

Vrouwen outsiders voor medailles

Bij de vrouwen heeft Hetty van de Wouw zich dankzij een overwinning in de eerste ronde geplaatst voor de kwartfinales op de keirin. Steffie van der Peet kwam in haar race als derde over de streep en is veroordeeld tot de herkansingen, die om 15.10 uur op het programma staan. De kwartfinales worden donderdag verreden.

ANP Hetty van de Wouw

Op de keirin worden zes renners of rensters op snelheid gebracht door een gangmaker, waarna er een wedstrijd over drie ronden gereden wordt.

Van de Wouw werd begin dit jaar op de EK in München nog derde op de keirin en maakt kans op een medaille in Parijs. Van der Peet won op haar beurt brons op de WK in 2022 op dit onderdeel.