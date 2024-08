NOS Sport • vandaag, 19:45 Teamsprinters zetten favorietenstatus kracht bij, vrouwen verliezen duel om brons

1:55 Teamsprinters duiken in kwalificatie al onder eigen olympisch record

De Nederlandse baanwielrenners zijn in volle vaart begonnen aan de teamsprint op de Olympische Spelen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zetten hun koers richting prolongatie van de olympische titel in met een olympisch record.

De regerend olympisch, wereld- en Europees kampioenen legden de drie kwalificatierondes af in 41,279 seconden. Dat was sneller dan zij drie jaar geleden waren geweest in de gewonnen olympisch finale en slechts 0,054 seconden boven hun eigen wereldrecord.

Na een lange aanloop met zware trainingen waren de drie blij los te mogen op de baan. "Heel lekker om nu echt van start te zijn, en hoe ook meteen", zei Hoogland.

2:37 Teamsprinters na sterke start: 'Wereldrecord nodig voor goud'

Groot-Brittannië dook als enige concurrent ook onder de 42 seconden: 41,862. "De Britten verrasten me echt en ik verwacht Australië morgen ook als grote concurrent", aldus Lavreysen. "Ik denk dat we een wereldrecord zullen moeten rijden om te winnen."

Tegen Canada

Van den Berg, Lavreysen en Hoogland verschijnen dinsdagavond weer op de baan in het Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, aan de rand van Parijs.

De Oranje 'Bullet Train' rijdt dan in de eerste ronde tegen Canada. De twee snelste winnaars in die ronde rijden later op de avond de finale. De andere twee landen die hun duel in de eerste ronde winnen, strijden tegen elkaar om het brons.

Nederland veroverde op de laatste zeven wereldkampioenschappen vijf keer goud en twee keer zilver, drie jaar geleden op de Spelen in Tokio won Nederland ook met overmacht.

Lavreysen en Hoogland komen later deze week ook nog in actie op de individuele sprint en het keirintoernooi.

Vrouwen lopen brons mis

Op de teamsprint bij de vrouwen greep Nederland naast de medailles. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet kwamen als vierde uit de kwalificatie en waren vervolgens te snel voor China.

2:53 Samenvatting: Baanwielrensters grijpen naast het brons op teamsprint

Zoals vaker de laatste jaren konden de Nederlandse vrouwen niet op tegen de grootmachten van de baansprint. China werd dan wel verslagen, het gat met de topfavorieten uit Duitsland en Groot-Brittannië werd ook op de olympische baan niet gedicht.

Duitsland bleek te sterk in de strijd om het brons. De ploeg met drijvende kracht Emma Hinze was in 45,400 simpelweg een maatje te groot voor Nederland, dat in 45,690 seconden wel sneller reed dan ooit tevoren.

De vierde plaats hakte er zeker bij Lamberink in. "Het is de teleurstelling van vierde worden", zei de startrijder. "Aan de andere kant is het ook heel realistisch. We hebben knetterhard getraind en er alles voor gedaan. Dit was het."

2:21 Verdriet bij teamsprintsters: 'Wéér vierde, maar hebben er alles uitgehaald'

Van de Wouw en Van der Peet komen deze week ook in actie op de individuele sprint en de keirin,

Wereldrecords en Brits goud

Om de finale ook maar te halen, werd een wereldrecord gevraagd op de eerste avond van het baanwielrennen bij deze Spelen. De Britse vrouwen deden het vroeg op de avond al in de kwalificatieronde.

1:34 Britse vrouwen sprinten naar goud met drie wereldrecords op een avond

Tijdens de eerste ronde doken Duitsland en de verrassende Nieuw-Zeelanders eronder, maar de Britse ploeg was baas boven baas. Zij kwamen als laatst in actie in die ronde en plaatsten zich met nog maar eens een nieuwe toptijd als nummer één voor de finale.

Daarin verwezen Katy Marchant, Sophie Capewell en Emma Finucane Nieuw-Zeeland naar het zilver. De winnende tijd (45,186) was het vijfde wereldrecord van de avond en goed voor goud.

De recordregen was te verwachten. In Parijs wordt de olympische teamsprint namelijk voor het eerst ook bij de vrouwen verreden in ploegen van drie, in plaats van twee, zoals tot en met de Spelen van Tokio gebeurde.