ANP Harrie Lavreysen

NOS Sport • vandaag, 06:09 Lavreysen en co kijken openingsceremonie Spelen thuis op de bank

Verwacht geen Nederlandse baansprinters in een boot over de Seine. Als vrijdagavond de Olympische Spelen van Parijs worden geopend, zitten zij nog thuis op de bank. "Ze moeten nu vooral nog relaxen", laat bondscoach Mehdi Kordi weten. "We reizen op 30 juli naar Parijs."

De gouden teamsprinters van Tokio - Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen - komen niet eerder dan maandag 5 augustus in actie.

De vraag is of een evenaring van het succes van 2021 (drie keer goud, eenmaal zilver en eenmaal brons) haalbaar is. "Het doel is om alles te winnen. We komen niet om tweede, derde of vierde te worden."

Openingsceremonie bij de NOS De openingsceremonie van de Olympische Spelen is vanaf 18.45 uur live te volgen via NOS.nl, NPO 1 en in de NOS-app. In tegenstelling tot andere jaren, komen de landen niet voor één voor één een stadion binnenlopen, maar komen ze per boot aanvaren over de rivier de Seine. Vanaf 23.10 uur is de eerste Studio Parijs te zien, gepresenteerd door Dione de Graaff, met als vaste analisten onder anderen Dafne Schippers, Annemiek van Vleuten en Epke Zonderland.

Alle seinen staan ook op groen voor een succesvol toernooi. "We zaten sinds 5 juli in Stavanger en afgelopen maandag keerden we terug. Het was mijn meest productieve trainingskamp", meldt de Brit, die in 2023 het stokje overnam van René Wolff.

"We hebben intensieve weken gedraaid, waarin we heel specifiek de wedstrijden hebben gesimuleerd zoals we die ook in Parijs rijden. Het had als team niet beter kunnen verlopen. In sommige gevallen ging het sneller dan ooit."

Er werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het materiaal te testen. "We hebben nieuwe wielen, nieuwe banden en nieuwe sturen gekregen. En we hebben ook voor het eerst in de olympische kleding gereden." Los van kleine kinderziektes, beviel het allemaal prima. "En het harde werken is nu ook gedaan. Het is nog enkel zorgen dat ze gezond blijven. Geen ziektes oplopen."

KNWU Mehdi Kordi

Qua verwachtingen wijst Kordi op het feit dat Lavreysen, die er geen geheim van maakt in Parijs voor drie gouden medailles te gaan, zich de afgelopen jaren steevast in alle sprintonderdelen de beste van de wereld heeft getoond,

"Het enige verschil tussen de Harrie die ik leerde kennen in 2019 en die van nu, is zijn leeftijd. Als je naar zijn prestaties in het individuele sprinttoernooi kijkt, heeft hij op grote kampioenschappen maar van één iemand verloren en dat was Jeffrey Hoogland in 2019 in Apeldoorn."

"Veranderd is hij niet. Ja, zijn oefeningen wel enigszins. Hij is ook sterker geworden, dat klopt. Maar hij is gewoon constant sneller geweest dan de rest."

Dat gezegd hebbende, de bondscoach weet niet wat de tegenstand in de tussentijd gedaan heeft. Heel veel meetmomenten met de sterkste concurrenten zijn er nog niet geweest dit jaar.

NOS

"Hoe goed we zelf ook zijn, het is lastig in te schatten hoe we ervoor staan ten opzichte van de concurrentie. Ik heb er alle vertrouwen in dat de vrouwen, die grote stappen hebben gezet de laatste jaren, snel zullen zijn in Parijs. Maar hoe landen als China, Duitsland en Groot-Brittannië ervoor staan, is de vraag. We hebben sinds maart niet tegen ze gereden."

Duel met Australiërs

"Voor de mannen geldt: zonder verrassingen of mechanische pech, zal het tussen ons en de Australiërs gaan. Dat is toch de verwachting. De laatste twee WK-finales hebben uitgewezen dat het verschil tussen beide teams slechts 0,05 seconde is. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze goed voor de dag zullen komen. De trainingen zijn optimaal verlopen."

De ene nederlaag die de mannen leden sinds Tokio, was tegen Australië op de olympische baan van Saint-Quentin-en-Yvelines, tijdens de WK van 2022.

Hoe het individuele toernooi zal verlopen? In 2021 staken Lavreysen en Hoogland er met kop en schouders bovenuit. De twee streden in de finale om goud. "Het zit nu iets dichter bij elkaar dan in Tokio. De concurrentie zal komen van renners als Matthew Richardson uit Australië, de Japanner Kaiya Oto en Nicholas Paul uit Trinidad & Tobago."

"Overigens verwacht ik ook veel van onze vrouwen Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet."

4:39 Lavreysen durft 'Harrie's hattrick' nu wél aan: 'Drie keer goud in Parijs'

Kordi is verder voorzichtig in zijn uitspraken. Zo vlak voor het belangrijkste toernooi in jaren, bovendien zijn laatste toernooi als bondscoach, wil hij ervoor zorgen dat niets een optimale prestatie in de weg zit. Obstakels zijn er de laatste jaren al genoeg geweest binnen het sprintteam.

Na Tokio stopte Hugo Haak als bondscoach en nam René Wolff het van hem over. Laatstgenoemde Duitser vertrok echter begin 2023 weer. Kordi, die al sinds 2019 als assistent betrokken was bij de sprinters, nam zijn rol over. En ondertussen keerde Haak weer terug als assistent.

Plooien

Er ontstond onenigheid binnen het team. Lavreysen laat zich liever coachen door Haak, Hoogland heeft liever Kordi aan zijn zijde. Het kwam tot een kookpunt tijdens de EK van 2023. De plooien werden gladgestreken, maar in juni werd bekend dat Kordi na de Spelen niet meer zal terugkeren als coach.

"Wanneer ik tevreden zal zijn als het 11 augustus afgelopen is? Dat kan ik je dan pas vertellen. Maar eigenlijk ben ik dat al. Met alles wat we bereikt hebben de afgelopen jaren, alle wereldrecords en alle medailles, ook van de vrouwen die niet altijd genoemd worden, zoals Laurine van Riessen, Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink. Ik heb ze geholpen hun potentieel te bereiken. Mensen zeiden me destijds: je bent gek dat je weggaat bij het Britse team en dat je deze baan aanneemt, maar ik zei ze toen al: ik ben gek als ik het niet doe. En ik heb gelijk gekregen."