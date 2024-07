Nederlandse uithangborden bij Olympische Spelen: wanneer komen ze in actie?

Olympische Spelen bij de NOS

Elke dag kun je bij ons vanaf ongeveer 9.00 tot 22.30 uur genieten van live sport op NPO 1 (en 3), NOS.nl, in de NOS-app en de NOS Live-app.

Aansluitend zenden we vanuit Parc de la Villette in Parijs dagelijks rond 22.30 uur het avondprogramma Studio Parijs uit. Daarin blikken we terug op de olympische dag met atleten, gasten, reportages en andere bijdragen. Ook RadiOlympia wordt in Parijs gemaakt, van 9.30 tot 23.00 uur.