ANP

NOS Sport • vandaag, 20:34 Goud hockeyers na zenuwslopende finale tegen Duitsland met grimmig slot

De Nederlandse hockeyers hebben in een zenuwslopende finale tegen Duitsland het goud veroverd op de Olympische Spelen in Parijs. In het Yves-du-Manoir-stadion waren ze in de shoot-out beter dan Duitsland, nadat de reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd.

Het is het eerste olympische goud voor de hockeymannen in 24 jaar. De laatste keer dat de hockeyers goud veroverden was op de Spelen van Sydney.

Provocerende Telgenkamp

Na de winnende inzet van Duco Telgenkamp werd het even onvriendelijk op het veld tussen Nederland en Duitsland, waarbij een aantal spelers uit elkaar gehaald moest worden.

De Duitse keeper Jean Danneberg had vooraf gezegd dat Oranje bang was voor Duitsland. Telgenkamp maakte na de winst in het gezicht van de keeper een sussend gebaar en sloeg de Duitser daarna ook nog zachtjes op zijn helm.

Aanvoerder Thierry Brinkman vond het opstootje met Telgenkamp jammer: "We zijn een kampioensteam, daar moeten we ons ook naar gedragen." Bondscoach Jeroen Delmee greep ook in. "Iedereen houdt z'n kop", riep hij.

Bij de medailleceremonie werd Telgenkamp uitgefloten toen hij goud kreeg omgehangen.

De finale was revanche voor de olympische finale van 2012 in Londen, toen de Duitsers met 2-1 aan het langste eind trokken. Duitsland is de regerend wereldkampioen. In de groepsfase ging Oranje nog met 0-1 onderuit tegen de Duitsers, van wie ze slechts twee van de twaalf afgelopen wedstrijden wisten te winnen.

Tjep Hoedemakers, die in de halve finale geblesseerd het veld verliet met gescheurde enkelbanden, werd vervangen door Steijn van Heijningen. De 26-jarige Hoedemakers krijgt ondanks het missen van de finale wel een olympische medaille.

Paul van Ass, bondscoach van de hockeyvrouwen die morgenavond om 20.00 uur hun finale spelen, zat ook in het publiek: "In mijn rol als vader." Zijn zoon is de 32-jarige Seve van Ass.

Moordend tempo

Oranje begon in een moordend tempo en zette Duitsland direct onder druk met een schietkans voor Brinkman. Riskant balverlies in de Nederlandse cirkel leidde tot gevaar, maar gelukkig voor Oranje liep het goed af.

0:41 Hockeyfinale korte tijd stilgelegd: opeens gaat er een sproeier af

Floris Wortelboer kreeg aan het einde van het eerste kwart nog een goede schietkans, maar maakte een misslag. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, al was Duitsland veel meer in balbezit dan de Nederlandse ploeg, vooral op de eigen helft.

In het tweede kwart kreeg Duitsland de eerste strafcorner van de wedstrijd. Drie snoeiharde slagen op goal werden vakkundig afgewend, mede dankzij een dubbele redding van verdediger Joep de Mol.

De verdedigers waren de baas op het veld, bij beide ploegen, terwijl de aanvallers in de cirkel weinig kansen creëerden.

Tandje bij

Na rust moest er echt een tandje bij bij Oranje, vond bondscoach Jeroen Delmee. De vraag was alleen: waar lagen de ruimtes voorin?

Telgenkamp leek bij het doel een gaatje te vinden, maar de Duitse keeper zat er goed tussen. Vlak daarna redde doelman Pirmin Blaak Oranje door een schot met z'n linkerbeen te keren.

In de eerste minuut van het laatste kwart bracht een spectaculaire cirkelaanval Nederland de verlossing. Na een backhandslag van Koen Bijen gaf Brinkman de bal het laatste zetje: 1-0.

0:46 Brinkman zet hockeyers op voorsprong in olympische finale

Daarna werd het bijna 2-0 na een hoog schot van Bijen, maar Gonzalo Peillat redde op de lijn. Het Oranje-publiek kon het goud al ruiken en ging uit z'n dak.

En toen kwam Duitsland uit een strafcorner op gelijke hoogte via een onhoudbaar harde uithaal van Thies Prinz: 1-1.

Het werd nagelbijten. Elk detail kon nu de kleur van de medaille beslissen. Met nog 56 seconden te spelen kreeg Nederland z'n eerste strafcorner van de wedstrijd. Maar Jip Janssen miste.

Shoot-outs

Dus kwam het aan op shoot-outs. Beide keepers voorkwamen dat de eerste twee ballen erin gingen. Brinkman opende de score in de shoot-outserie na vier missers op rij. Blaak stopte de derde Duitse inzet.

Bij een stand van 2-1 kwam het aan op de 22-jarige Telgenkamp, die Oranje naar zijn eerste hockeygoud in 24 jaar schoot.

En toen kwamen de tranen. Delmee: "Ik gun het die jongens gewoon. Je krijgt maar één kans misschien om sportgeschiedenis te schrijven." Hij noemde de finale een "heroïsch gevecht".

Brinkman, de maker van de 1-0, stond na afloop te shaken. "Ik kan het echt niet geloven, ik had ook geen energie meer om naar iemand te rennen. Ik geloof het echt niet. Ik ben sprakeloos. Echt niet normaal."