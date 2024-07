NOS Sport • vandaag, 18:56 Duitsland brengt Nederlandse hockeyers eerste nederlaag toe

3:28 Hockeyers krijgen nederlaag te slikken tegen Duitsland

De Nederlandse hockeyers zijn bij de Olympische Spelen in groep A tegen hun eerste nederlaag opgelopen. Na de ingecalculeerde zeges op Zuid-Afrika en Frankrijk en het gelijkspel tegen Groot-Brittannië ging de ploeg van Jeroen Delmee met 1-0 onderuit tegen Duitsland.

Het duel was net twintig tellen oud toen Oranje al een strafcorner mocht nemen. Jip Janssen koos voor een variant, maar de Duitse keeper Jean-Paul Danneberg had goed het oog in de tip-in van Tjep Hoedemakers.

Vroege achterstand

In plaats van een snelle voorsprong keek Nederland juist tegen een vroege achterstand aan, want twee minuten later al opende Niklas Wellen de score. De Duitse aanvoerder, bij afwezigheid van Mats Grambusch, nam knap de harde pass van Gonzalo Peillat aan, legde Lars Balk en Justen Blok in de luren en schoof de bal onder doelman Pirmin Blaak door: 0-1.

Reuters De Nederlandse hockeyers komen al vroeg op achterstand tegen Duitsland.

Nederland pakte het initiatief, maar was te slordig om tot serieuze kansen te komen. Ook na rust moest er een strafcorner aan te pas komen om gevaar te stichten. Duco Telgenkamp trachtte te tippen, maar raakte de bal niet vol. Koen Bijen had evenmin geluk met een tip-in. Zijn inzet, na een backhandschot van Thijs van Dam, miste het lege doel.

Extra veldspeler

Blaak, die zijn 150ste interland afwerkte, zag werkeloos vanuit zijn doel toe hoe Nederland in het derde kwart de druk opvoerde. De gelijkmaker leek een kwestie van tijd.

Die verstreek echter snel en moest in het laatste kwart deels ook nog met tien man worden doorgebracht na een tijdstraf voor Hoedemakers. Maar ook na diens terugkeer wist Nederland de Duitse defensie niet in verlegenheid te brengen.

Oranje probeerde het in de slotfase nog met een extra veldspeler in plaats van doelman Blaak, maar ook dat plan bleef zonder het gewenste resultaat.

Door de zege neemt Duitsland de koppositie van Nederland over in de groep. Vrijdag wacht tegen Spanje de slotwedstrijd in de eerste fase van het toernooi. De beste vier landen in de groep van zes plaatsen zich voor de kwartfinales.