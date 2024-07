Hockeyers verspelen 2-0 voorsprong tegen Groot-Brittannië en spelen gelijk

De Nederlandse hockeyers hebben op de Olympische Spelen in Parijs na twee overwinningen hun eerste puntenverlies geleden. Tegen Groot-Brittannië werd het 2-2 na een 2-0 voorsprong voor Oranje.

De eerste helft bood weinig vertier. Nederland miste vier strafcorners en de Britten een, maar verder gebeurde er bar weinig. In het derde kwart was het wel raak: Thijs van Dams poging werd nog gekeerd, waarna verdediger Floris Wortelboer met een backhand in de korte hoek scoorde.