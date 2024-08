NOS Sport • vandaag, 00:43 Vreugde, maar ook spijt na hockeytitel: 'Moeten ons als kampioensteam gedragen' Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

Het Stade Yves du Manoir in Parijs barstte donderdagavond uit zijn voegen nadat Duco Telgenkamp in de olympische hockeyfinale de beslissende shoot-out had binnengeschoten. De hockeyers stortten zich vooral op de gevierde doelman Pirmin Blaak, die in de door Oranje gewonnen shoot-out tegen Duitsland een hoofdrol speelde.

Het was sowieso een enorme vreugde-explosie op het veld. Aanvoerder Thierry Brinkman had even een euforisch moment voor zichzelf en de uitzinnige Koen Bijen sprintte meteen naar vrienden en familie op de tribune.

En dan was er ook nog Steijn van Heijningen. Hij was het hele toernooi reserve, maar uitgerekend in de finale maakte hij zijn eerste speelminuten. Van Heijningen stond vol ongeloof met zijn stick tegen het hoofd. Oranje had het na een loeispannende eindstrijd geflikt.

Delmee emotioneel

Bondscoach Jeroen Delmee was emotioneel na afloop. "Ik gun het die jongens zo. Om zo'n heroïsch gevecht te winnen, van Duitsland. Het was een echte finale met meer spanning dan mooi hockey", aldus de coach, die zelf als speler in 1996 en 2000 de olympische titel won.

1:29 Hockeycoach Delmee in tranen: 'Ik gun het die jongens gewoon'

Dat de spanning erop zat, bleek ook wel uit de provocerende actie van Telgenkamp richting de Duitse doelman Jean-Paul Danneberg. De Nederlandse matchwinner sarde de keeper na de beslissende shoot-out met een vingergebaar voor de mond. Er ontstond vervolgens een opstootje tussen diverse Duitse en Nederlandse spelers die na ongeveer twintig seconden voorbij was.

Fluitconcert Telgenkamp

Het incident kwam Telgenkamp tijdens de medailleceremonie op een fluitconcert te staan van de Duitse fans. Het deerde de speler van Kampong weinig. Maar dat vingergebaar? Daar zat een verhaal achter.

"Die keeper van Duitsland had vooraf gezegd dat wij bang voor Duitsland zouden zijn. We hebben dat in onze groepsapp gedeeld, die ene procent extra motivatie konden we misschien wel gebruiken", legde aanvoerder Brinkman uit.

"Maar ik wil ook benadrukken dat we een kampioensteam zijn, dan moet je je ook zo gedragen", aldus Brinkman. De Nederlandse en Duitse spelers lieten elkaar na afloop verder ook met rust. Iedereen ging zijn eigen weg.

De gevierde doelman Blaak (36) kon na afloop wel lachen om de branie van Telgenkamp. "Hoe oud ben jij ook alweer? Negentien jaar?", zei de keeper glimlachend tegen zijn veelbesproken ploeggenoot.

Telgenkamp: "Ik ben negentien jaar en ik heb een hele grote muil", grapte de matchwinner. Voor de duidelijkheid, Telgenkamp is ondertussen 22 jaar.

"Die jongen heeft goud aan zijn reet hangen", zei Blaak over Telgenkamp, nadat de twee elkaar nog een goede omhelzing hadden gegeven.

Spijt

Telgenkamp gaf overigens toe dat hij zijn actie beter niet had kunnen doen. "Ik gaf de keeper een aai over zijn hoofd, dat had ik niet moeten doen. Ik heb er ook spijt van, al weet ik niet of de Duitsers daar iets aan zullen hebben."

Vermoedelijk niet. De Duitser speler Niklas Wellen had na afloop geen goed woord over voor Telgenkamp. "Dit is het meest onsportieve dat ik ooit in mijn leven van een winnaar heb gezien", zei de hockeyer tegen de Duitse media.

Van Ass stopt ermee Seve van Ass heeft bekendgemaakt te stoppen met hockeyen. De 32-jarige middenvelder heeft 236 interlands gespeeld voor Oranje. Daarin kwam hij tot 29 doelpunten. "Als er een wilg ergens is, dan hang ik mijn stick daaraan. Ik wist het al een tijdje, maar ik wilde alle focus op deze wedstrijd. Het is hartstikke mooi om het met zo'n hoogtepunt te kunnen afsluiten", zei Van Ass na de finale. "Dit is mijn droom. Het is de mooiste avond van mijn loopbaan, omdat alles op zijn plek valt. Door de aanloop, waarin ik zo hard heb gewerkt om er weer bij te komen, is dit heel bijzonder. Mijn afscheid is heel spannend, want ik ben niet anders gewend dan dat ik op het hockeyveld sta. Ik ga fit mijn graf in, mijn hockeygraf."

Dan tot slot nog doelman Blaak, die uitgroeide tot de held aan Nederlandse zijde. Hij had zich naar eigen zeggen goed voorbereid. "Ik heb vanochtend vier uur naar shoot-outs gekeken. Niemand kon tegen me praten. Het gebeurde daardoor vanavond bij de shoot-outs in slow motion", zei hij.

Het was inmiddels rond 22.00 uur in het leeggestroomde stadion en de doelman nam de tijd voor alles en iedereen. Hij heeft genoten van dit moment. Dat viel te begrijpen, aangezien het einde van zijn loopbaan dichterbij komt. Hij is daar zelf nog niet over uit.