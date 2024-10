Wekdienst 20/10: Marathon van Amsterdam • Verkiezingen in Moldavië

Eerst het weer: Overdag is er af en toe zon en blijft het op de meeste plekken droog. Later op de dag valt er van het zuidwesten uit wat lichte regen. Het wordt 16 tot 18 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Bij een Israëlische aanval in de stad Beit Lahiya in het noorden van de Gazastrook zijn zeker 73 mensen om het leven gekomen. Dat melden persbureaus op basis van informatie van Hamas. Volgens hulpverleners werden een wooncomplex en meerdere huizen geraakt door de luchtaanval.

Israël bevestigt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd in het gebied, maar trekt het genoemde aantal doden in twijfel. Volgens een Israëlische functionaris wijst voorlopig onderzoek van het leger uit dat het daadwerkelijke dodental lager is. Het dodental is niet onafhankelijk te verifiëren.