Frans Bauer geëerd met kunstwerk: vaker in Rotterdam Ahoy dan wie dan ook

Frans Bauer is gisteravond geëerd in Ahoy, omdat hij er vaker dan wie dan ook met een eigen show op het podium stond. Hij stond dit weekend voor de 52ste en 53ste keer in Rotterdam Ahoy. Zo'n dertigduizend mensen kochten een kaartje.

'Mijn leven is een droomvlucht'

Na tientallen optredens kan Bauer nog steeds nauwelijks geloven dat het allemaal om hem draait, zei hij eerder deze week tegen Omroep Brabant. "Mijn leven is een droomvlucht. Vroeger kwamen we nergens, ja we gingen eens een keer naar de Efteling of naar de Chinees."