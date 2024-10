Martin Garrix voor de vijfde keer uitgeroepen tot populairste dj ter wereld

Martin Garrix is door het prestigieuze magazine DJ Mag uitgeroepen tot de populairste dj ter wereld. Het was de vijfde keer dat de 28-jarige Nederlander de prijs in ontvangst mocht nemen.

Hij neemt de titel over van David Guetta, die vorig jaar eerste werd. Het jaar daarvoor eindigde Garrix ook al op de eerste plek, net als in 2016, 2017 en 2018.

Daarmee evenaart Garrix het record van Armin van Buuren, die hem de prijs overhandigde. Van Buuren viel dit jaar zelf ook in de prijzen; hij eindigde op de zesde plek. AfroJack werd zevende. In de subcategorie populairste trance-dj werd Van Buuren eerste.

"Ik sta op de lijst met al mijn idolen", zei Garrix toen hij de prijs in ontvangst nam. "Ik kijk op tegen Armin, ik kijk op tegen Tiësto. Mijn grootste zorg toen ik de lijst binnenkwam en bovenaan eindigde, was dat het vanaf daar alleen maar bergafwaarts kon gaan. Dus het is heel bijzonder dat we weer op de eerste plek staan."