'Tientallen doden bij Israëlische luchtaanval op wooncomplex in Noord-Gaza'

Bij een Israëlische aanval in de stad Beit Lahiya in het noorden van de Gazastrook zijn zeker 73 mensen om het leven gekomen, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. Hulpverleners zeggen tegen persbureau Reuters dat een wooncomplex en meerdere huizen eromheen werden geraakt bij een Israëlische luchtaanval. Er zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt.

Israël bevestigt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd in het gebied, maar trekt het genoemde aantal doden in twijfel. Volgens een Israëlische functionaris wijst voorlopig onderzoek van het leger uit dat het daadwerkelijke dodental lager is. Het is niet duidelijk hoe zij aan die informatie komen.