AP Shaban al-Dalu

NOS Nieuws • vandaag, 11:10 Familie slachtoffer Israëlisch bombardement: we konden hem niet redden

Shabaan al-Dalou was 19 jaar. Het was zijn droom ooit medicijnen te studeren. Maar door de oorlog in Gaza moest hij met zijn familie zijn huis in Gaza-stad verlaten. Na meerdere omzwervingen waren ze neergestreken op het terrein van een ziekenhuis.

Maandag was daar een Israëlisch bombardement en vloog hun tent in brand. Shaban kon niet wegkomen en verbrandde levend. De beelden daarvan gingen de wereld over en werden gedeeld op sociale media.

Een lokale journalist sprak voor de NOS met de naaste familie van de jongen. Ze willen hem een gezicht geven, zodat hij niet een van de vele duizenden onbekende doden blijft.

Bekijk hier het verhaal van de familie van Shabaan:

2:24 Mohammed zag zijn broer levend verbranden in tentenkamp: 'Stak z'n handen nog omhoog'

Het gezin met vijf kinderen woonde in een zelfgemaakte tent op het terrein van het al-Aqsa-ziekenhuis in Deir-al-Balah, in het midden van de Gazastrook. "14 oktober was een gitzwarte dag voor ons", vertelt zijn 17-jarige broer Mohammed.

"Ik lag te slapen toen het gebeurde. Ik hoorde een knal en zag veel rook rond onze tent. Ik rende naar Shabaan. Hij had zijn handen omhoog gestoken en er waren vlammen om hem heen. Er was een stuk beton op zijn been gevallen. Ik wilde hem te redden, maar werd tegengehouden. Ik kan niet omschrijven hoe het is om je broer levend te zien verbranden. Er was niks van hem over, hij was onherkenbaar. "

Het afgelopen jaar maakte Shabaan vlogs over zijn leven. "Ik had grote dromen, maar daar heeft de oorlog een einde aan gemaakt," vertelde hij. "Ik ben er lichamelijk en geestelijk ziek van. Ik lijd aan depressies en haaruitval door de voortdurende trauma's die we doormaken. Het lijkt alsof de tijd stilstaat in Gaza. We zitten vast in een eeuwigdurende nachtmerrie."

Vóór de oorlog studeerde Shabaan aan de universiteit, vertelt zijn broer. "Hij haalde hoge cijfers en wilde geneeskunde studeren. Studeren betekende alles voor hem. Soms ging ik naar zijn kamer en dan zei hij: 'Laat me, ik moet studeren.' Er is geen toekomst in Gaza als de omstandigheden zo blijven. We zitten nu al een jaar zonder school."

'Een ziekenhuis is zogenaamd veilig'

Bij de aanval maandag kwamen vier mensen om in de vlammen en raakten zeker 40 mensen gewond. Ook de 37-jarige moeder van Shabaan stierf. Ook zij was helemaal verbrand. "Wij herkenden haar aan haar armband," zegt Mohammed. "Moge haar ziel rusten in vrede."

De oom van Shabaan, Mahmoud al-Dalou, woonde ook in een tent bij het ziekenhuis. "Mijn broer en ik woonden naast elkaar. Niemand had verwacht dat zo'n plaats gebombardeerd zou worden, want het zou veilig zijn bij een ziekenhuis. Ze hebben rond 01.00 uur in de ochtend raketten op ons afgevuurd. We konden onszelf redden, maar mijn schoonzus en haar zoon kwamen om. Shabaan was mijn neef én mijn vriend. Hij was ambitieus en succesvol. Ik kon het beeld niet verdragen. Ik zag mijn eigen vlees en bloed voor mijn ogen verbranden."

Verantwoordelijkheid

Israël heeft erkend dat het verantwoordelijk is voor het bombardement. Het leger sprak van "een precisieaanval op terroristen die een commandocentrum hadden op het parkeerterrein van het ziekenhuis". Hamas spreekt dat tegen en Israël heeft nog geen bewijs voor zijn bewering geleverd. De dodelijke brand zou zijn veroorzaakt door "secundaire explosies".

Een verpleegkundige die werkt in het ziekenhuis zei tegen het persbureau Reuters dat er kleine gasflessen explodeerden die door de ontheemden werden gebruikt om mee te koken. Maar het is niet na te gaan of daardoor de grote brand is veroorzaakt.

Het incident, het zoveelste waarbij burgers in de Gazastrook omkomen, heeft ook geleid tot een reactie van de Amerikaanse regering. "De beelden zijn zeer verontrustend en we hebben onze zorgen overgebracht aan de Israëlische regering", zegt een woordvoerder . "Israël moet meer doen om burgerdoden te voorkomen."