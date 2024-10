AFP Trump plaagt de Democraat Schumer

NOS Nieuws • vandaag, 12:12 Trump toont op katholiek benefietdiner zelfs een vleugje zelfspot

Het is vaak een van de hoogtepunten van het Amerikaanse verkiezingsjaar, maar het Al Smith Dinner was dit keer minder vermakelijk dan normaal. Hoewel het gebruikelijk is dat de rivalen voor het presidentschap goedgehumeurd zichzelf en elkaar op de hak nemen, liet vicepresident Harris verstek gaan en hield haar tegenstander Trump een toespraak die bij vlagen afgeraffeld was en bitter.

De Republikein liet op humorvolle momenten zien het publiek mee te kunnen krijgen, zoals met zijn bedankje voor de uitnodiging. "Altijd fijn om ergens in New York te mogen komen zonder dagvaarding", grapte hij met een knipoog naar de rechtszaken die tegen hem lopen in de stad.

Hij liet ook merken dat hij uitstekend begreep wat de bedoeling was van het vierjaarlijkse evenement: een beetje lucht brengen in de felle woordenstrijd voorafgaand aan de stembusgang. "Het is de traditie dat er ook een paar grappen met zelfspot gemaakt worden", begon Trump een poging zichzelf niet al te serieus te nemen. "Nope, er schiet me niets te binnen."

Hij rondde zijn spiel af met een verwijzing naar de aanslagpogingen die hij overleefde. "Waarom zou ik mezelf onder vuur nemen als anderen dat al doen?" Zijn snaakse voordracht leidde tot enthousiast gelach uit de zaal.

Wat is het Al Smith Dinner? Het benefietdiner van de katholieke kerk in New York is verplichte kost voor presidentskandidaten sinds Nixon en Kennedy er in 1960 voor het eerst gezamenlijk aantraden. Het is vaak de laatste keer dat de kandidaten elkaar persoonlijk ontmoeten voor de verkiezingen en een kans om het publiek te laten zien dat ze relativerend naar hun eigen gebreken, standpunten en de onderlinge rivaliteit kunnen kijken.

Er waren ook momenten dat Trump minder sterk was, zoals toen hij de draad van zijn betoog losliet en voor de vuist weg ging praten. Zo gaf hij een zelfingenomen terugblik van anderhalve minuut op de steun die hij het speciaal onderwijs in New York had gegeven tijdens de coronapandemie, zonder dat er enige clou volgde.

Een grap over het gezinsleven van Harris ("wat tijd voor een intiem diner met haar man en haar autocue") sloeg dood, omdat Trump juist voor deze speech had geklaagd dat hij zelf zo'n tekstdisplay wilde gebruiken. Als dat had gemogen waren zijn komische noten misschien beter uit de verf gekomen, maar opgelezen van papier voelden ze wat gehaast en afgeraffeld.

Openhartige terugblik

Na zo'n mislukte grap erkende Trump dat hij soms een grens over gaat. Zo nam hij meteen afstand van een grap over de man van Kamala Harris, die na een affaire scheidde van zijn eerste vrouw. Toen het publiek korzelig reageerde op de punchline ("Als Harris wint moet ze hem maar weghouden bij de kindermeisjes"), gaf Trump zijn tekstschrijvers de schuld. "Die was gemeen. Ik zei die idioten die dit voor me schreven nog dat het te hard was."

Het leidde tot een openhartige terugblik op 2016, toen Trump met gestrekt been inging op Hillary Clinton. "Ik had begrepen dat het een roast moest zijn, dus koos ik de gemeenste tekstschrijver. De hele zaal werd boos, zelfs de kardinaal weet het nog wel. Ik ging te ver. Vreselijk."

"Maar goed, het is ook niet gemakkelijk om voor een zaal te staan waar de ene helft je uitkotst en de andere dol op je is."

Harris maakt video

Kamala Harris had ervoor gekozen haar avond te besteden aan de campagne in swingstates, de staten die binnengehaald moeten worden om over 2,5 week de verkiezingen te winnen. Wel had ze een filmpje van vier minuten opgenomen met een komiek uit de sketchshow Saturday Night Live.

Erg enthousiast was het publiek er niet over. Volgens The New York Times sloeg de videobijdrage keer op keer de plank mis in de zaal.

Oordeel hier zelf:

Trump gebruikte Harris afwezigheid dankbaar voor wat oneliners. "Als de Democraten vanavond niemand bij ons hadden willen hebben, hadden ze Joe Biden kunnen sturen", grapte hij bijvoorbeeld over de teruggetreden presidentskandidaat.

Tegelijkertijd hengelde hij openlijk naar de stemmen van katholieken door haar "agendaconflict" af te doen als "bijzonder respectloos". "Vergeet vooral niet dat ik er wel ben en zij niet."

Trump herinnerde zijn publiek er ook aan dat de laatste kandidaat die niet kwam opdagen, de verkiezingen verloor. Democraat Walter Mondale zag 49 van de 50 staten naar Republikein Ronald Reagan gaan. "Zo zie je maar: God bestaat."